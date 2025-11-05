Co zakłada projekt Jaki projekt/nowelizacja Kiedy zacznie obowiązywać/obowiązuje Na jakim jest etapie

Ordynacja podatkowa

Organy podatkowe muszą rozstrzygać na korzyść podatnika wątpliwości dotyczące stanu faktycznego (a nie tylko prawnego – jak dotychczas). Nowelizacja z 12 września 2025 r. ordynacji podatkowej (Dz.U. poz. 1417) Od 4 listopada 2025 r. Zmiana ma zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 4 listopada 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 1417.

Jeżeli kontrola podatkowa albo celno-skarbowa nie zakończy się w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej wszczęcia, to odsetki za zwłokę nie są naliczane za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia zakończenia kontroli. Nowelizacja z 12 września 2025 r. ordynacji podatkowej (Dz.U. poz. 1414) Od 4 listopada 2025 r. Zmiana ma zastosowanie również do kontroli wszczętych w okresie sześciu miesięcy przed 4 listopada 2025 r. i do tego dnia niezakończonych. Opublikowana: Dz.U. poz. 1414.

Jeżeli fiskus nie ściągnie już podatku, bo przedawni się zobowiązanie, to sąd i tak będzie mógł ukarać podatnika za przestępstwo skarbowe (uchylenie art. 44 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).Jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji na mniej niż rok przed przedawnieniem, to urząd będzie mógł o rok dłużej ściągnąć podatek.Przedawnienia nie będą już wstrzymywać wszystkie postępowania karnoskarbowe, a tylko te dotyczące najpoważniejszych przestępstw (dziś byłaby to kwota powyżej 933 200 zł) – zmiany w art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej.Zmienią się zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.Osoba trzecia będzie mogła zapłacić daninę za podatnika do 5 tys. zł, a nie, jak dziś, do 1 tys. zł.Urząd skarbowy będzie mógł umorzyć podatek jeszcze przed terminem jego zapłaty.Będzie mniej raportowania schematów podatkowych. Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UD196) W zasadniczej części od 1 lipca 2026 r. Opublikowany na stronie RCL. Przekazany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Interpretacje wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta będą publikowane w centralnej bazie Ministerstwa Finansów – EUREKA Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UDER91). Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Opublikowany na stronie RCL. Jest w trakcie konsultacji.

Kontrole celno-skarbowe

Podatnik może złożyć deklarację pierwotną w ciągu 14 dni od dnia wszczęcia u niego kontroli celno-skarbowej i po jej zakończeniu.Po korekcie złożonej po zakończonej kontroli celno-skarbowej podatnik może w części uwzględnić ustalenia kontrolerów (a niekoniecznie – jak dotychczas – w całości). Nowelizacja z 24 czerwca 2025 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o VAT (Dz.U. poz. 894) Od 1 października 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 894.

VAT

Podwyższony zostanie limit zwolnienia z VAT – z 200 tys. do 240 tys. zł rocznej sprzedaży. Nowelizacja z 24 czerwca 2025 r. ustawy o VAT (Dz.U. poz. 896) Od 1 stycznia 2026 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 896.

Faktury będą musieli wystawiać za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur:od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r. Nowelizacja z 5 sierpnia 2025 r. ustawy o VAT i ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1203) W zasadniczej części weszła w życie 2 września 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 1203.

Możliwość sprawdzania na portalu biznes.gov.pl, czy kontrahent jest ujęty w wykazie podatników VAT (biała lista VAT) Nowelizacja z 17 października 2025 r. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o VAT Po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U. Czeka na podpis prezydenta.

Podatnicy, którzy składają najpierw zgłoszenie importowe uproszczone, a następnie zgłoszenie importowe uzupełniające, a mają status AEO, zyskają czas na korektę deklaracji VAT. Projekt nowelizacji ustawy o VAT (druk sejmowy nr 1728) Po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U. Nowe regulacje o wydłużonym terminie na skorygowanie deklaracji VAT będą miały zastosowanie do importów towarów, dla których obowiązek podatkowy powstał po 18 czerwca 2025 r. Czeka na II czytanie w Sejmie.

Solidarnie za sprzedawcą będzie odpowiadał za jego VAT ten, kto kupi usługi np. doradcze, zarządcze, księgowe.Zastosowanie split payment nie uchroni przed odpowiedzialnością podatkową za oszustwa.Kontrahenta na białej liście VAT będzie można sprawdzić nawet na pięć lat wstecz.Powstaną składy VAT (od 2027 r.). Projekt nowelizacji ustaw o VAT oraz o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nr UD314) Co do zasady od 1 lipca 2026 r. Opublikowany na stronie RCL. Jest w trakcie konsultacji.

Wzrośnie VAT m.in. na:bezalkoholowe (do 0,5 proc alk.) odpowiedniki napojów alkoholowych, w tym m.in.: piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie piwa bezalkoholowego, wino bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, drinki bezalkoholowe,napoje energetyzujące z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Projekt nowelizacji ustawy o VAT (nr UD327) Brak informacji. Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Podatek od spadków i darowizn

Łatwiej jest sprzedać majątek (np. mieszkanie), którego nabycie potwierdził wcześniej notariusz lub w grę wchodziło zwolnienie z podatku dla członków najbliższej rodziny. W takich sytuacjach nie trzeba uzyskiwać zaświadczenia z urzędu skarbowego.Zmienione zostały przepisy o podatku od powtarzających się świadczeń, np. rent wypłacanych na podstawie kodeksu cywilnego (skutek uchwały NSA z 31 marca 2025 r., III FPS 5/24). Nowelizacja z 25 lipca 2025 r. ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. poz. 1064) Od 20 sierpnia 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 1064.

Najbliżsi zmarłego będą mogli w uzasadnionych przypadkach uniknąć zapłaty podatku, nawet gdy w ciągu sześciu miesięcy nie zgłoszą spadku skarbówce. Urząd skarbowy będzie mógł im przywrócić ten termin.Obowiązek podatkowy przy dziedziczeniu nie będzie powstawał – jak dziś – z chwilą przyjęcia spadku, tylko z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk sejmowy nr 1837) Po upływie 14 dni od publikacji w Dz.U. Skierowany do I czytania w Sejmie.

CIT i PIT

Zlikwidowany został obowiązek (nałożony dziś na największe firmy i podatkowe grupy kapitałowe) publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej (uchylenie art. 27c ustawy o CIT). Nowelizacja z 25 czerwca 2025 r. ustawy o CIT (Dz.U. poz. 1074) Od 7 sierpnia 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 1074.

Jeżeli inwestorowi zostanie cofnięte jedno z zezwoleń na działalność w SSE lub uchylona zostanie jedna z decyzji o wsparciu nowej inwestycji, to będzie on zwracać tylko faktycznie wykorzystaną pomoc publiczną (zwolnienie z podatku).Podatkowa grupa kapitałowa nie straci swojego statusu (podatnika CIT) w razie zawarcia transakcji kontrolowanej z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK.Zlikwidowany zostanie obowiązek składania corocznej informacji o wspólnikach spółki jawnej (będącej podatnikiem CIT), jeżeli nie zmienia się skład jej wspólników. Nowelizacja z 25 czerwca 2025 r. ustawy o PIT i o CIT (Dz.U. poz. 1022) Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy będą miały zastosowanie również do zezwoleń strefowych i decyzji o wsparciu wydanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2026 r.), które zostaną uchylone lub cofnięte po 31 grudnia 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 1022.

Likwidacja obowiązku składania przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z CIT dochodów ze zbycia udziałów (akcji). Nowelizacja z 12 września 2025 r. ustawy o CIT (Dz.U. 1426) Od 22 października 2025 r. Opublikowana: Dz.U. poz. 1426.

Ze zwolnienia z podatku dochodowego będą mogły skorzystać:instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym orazfundusze zarządzane wewnętrznie. Projekt nowelizacji ustawy o CIT (druk sejmowy nr 1826) Od 1 stycznia 2026 r. W trakcie I czytania w Sejmie.

Zmiany uszczelniające dla fundacji rodzinnych. Na przykład fundacja będzie musiała zapłacić CIT, jeżeli sprzeda składnik majątku przed upływem 36 miesięcy od wniesienia go do fundacji, nieodpłatnego przekazania jej tego składnika majątku lub nabycia przez fundację od podmiotu powiązanego. Nowelizacja ustawy o CIT (druk senacki nr 509) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do I czytania w Sejmie.

Wzrośnie CIT dla banków i innych instytucji finansowych.Limit bieżących przychodów dla celów zastosowania 9 proc. stawki CIT trzeba będzie liczyć proporcjonalnie. Nowelizacja ustawy o CIT i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk senacki nr 508) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do I czytania w Sejmie.

Wzrośnie – z 10 proc. do 15 proc. – stawka PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz o PIT (druk sejmowy nr 1836) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do I czytania w Sejmie.

Pojawi się możliwość rozliczenia strat powstałych w wyniku przymusowego umorzenia akcji i innych papierów wartościowych – na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz o PIT (druk sejmowy nr 1835) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do I czytania w Sejmie

Wzrośnie – z 1 mln do 2 mln zł – limit przychodów, których nieprzekroczenie uprawnia do korzystania z kasowego PIT. Projekt nowelizacji ustawy o PIT (druk sejmowy nr 1838) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do I czytania w Sejmie.

Nie będzie już brany pod uwagę wskaźnik zamożności gminy, gdy przedsiębiorcy (z wyjątkiem dużych) będą chcieli indywidualnie ustalić stawki amortyzacji dla nieruchomości niemieszkalnych i budowli wzniesiony we własnym zakresie (art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT). Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT (druk sejmowy nr 1798) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do II czytania w Sejmie.

W uldze IP Box pojawi się warunek zatrudnienia innej osoby.4-proc. daniną solidarnościową zostaną objęte dochody z IP Box oraz świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej.Ograniczona zostanie ulga mieszkaniowa.Zmiany uszczelniające w zakresie opodatkowania spółek estońskim CIT, opodatkowania sprzedaży auta wykupionego z leasingu.Wprowadzenie PIT od przeniesienia nieruchomości za długi.Zakaz amortyzacji wartości firmy powstającej na skutek przyjęcia do odpłatnego korzystania. Projekt nowelizacji ustawy o PIT i o CIT (nr UD116) Brak informacji Opublikowany na stronie RCL. Jest w trakcie konsultacji.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Powstanie centralny Portal eLicytacje, na którym urzędy skarbowe będą publikowały ogłoszenia o sprzedaży ruchomości i nieruchomości zajętych w postępowaniach egzekucyjnych oraz przeprowadzały licytacje. Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nr UD192) W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U. Opublikowany na stronie RCL. Przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Doradztwo podatkowe

Doradcy będą zakładać togę na czas rozprawy w sądzie.Doradcy, którzy zalegają z zapłatą składek członkowskich na kwotę przekraczającą 12 składek członkowskich, będą skreślani z listy doradców.Karą dyscyplinarną będzie także kara pieniężna.Zmienią się zasady dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego, np. nie będzie już publikowany wykaz pytań i zadań. Nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym (druk sejmowy nr 1729) W zasadniczej części od 1 marca 2026 r. Opublikowany na stronie RCL. Skierowany do komisji prawniczej.

Podatek cukrowy

Wzrosną stawki opłaty środków spożywczych na słodkie napoje i energetyki. Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz o PIT (sejmowy druk nr 1836) Od 1 stycznia 2026 r. Skierowany do I czytania w Sejmie.

Opłacie będzie podlegała pierwsza sprzedaż na terytorium kraju napojów nabytych wewnątrzwspólnotowo, importowanych oraz wyprodukowanych na terytorium kraju (a nie wprowadzenie ich na rynek krajowy). Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (nr UD290) Pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Opublikowany na stronie RCL. Jest w trakcie konsultacji.

Akcyza