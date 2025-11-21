Na jakim etapie jest nowelizacja

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o PIT w tym zakresie. Teraz zajmie się nimi Senat.

Co się zmieni w ustawie o PIT

Wprost w ustawie ma zostać zapisane, że „w przypadku umorzenia akcji lub innych papierów wartościowych na podstawie decyzji wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przyjmuje się, że wystąpiło ich odpłatne zbycie” (nowy ust. 1v w art. 22 ustawy o PIT).

Wydatki na objęcie lub nabycie przymusowo umorzonych papierów wartościowych w części niezaliczonej wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów będą:

uważane za koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym, w którym te akcje lub inne papiery wartościowe zostały umorzone, choćby w tym roku podatnik nie uzyskał przychodów opodatkowanych (zgodnie z art. 30b ust. 1),

uwzględniane przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 1), albo dochodu z odpłatnego zbycia akcji (o którym mowa w art. 30b ust. 2 pkt 4).

Przepis przejściowy w nowelizacji ustawy o PIT

Zgodnie z przepisem przejściowym zmiana wydatków poniesionych przez podatnika na objęcie lub nabycie akcji lub innych papierów wartościowych, których umorzenie nastąpiło na podstawie decyzji wydanej po 31 grudnia 2025 r.