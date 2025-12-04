Jak oblicza się wysokość odsetek od zaległości podatkowych?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc., z tym że nie mniej niż 8 proc.

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych?

Ponieważ od 4 grudnia 2025 r. stopa lombardowa zmniejszyła się o 0,25 punktu procentowego i wynosi obecnie 4,50 proc., to w dół poszły też odsetki od zaległości podatkowych. Obecnie są na poziomie 11 proc. [(4,50 proc. * 2) + 2].

Wcześniej wynosiły:

- 11,50 proc. w okresie od 6 listopada 2025 r. do 3 grudnia 2025 r.,

- 12 proc. w okresie od 9 października 2025 r. do 5 listopada 2025 r.,

- 12,5 proc. w okresie od 4 września 2025 r. do 8 października 2025 r.,

- 13 proc. w okresie od 3 lipca 2025 r. do 3 września 2025 r.,

- 13,5 proc. w okresie od 8 maja 2025 r. do 2 lipca 2025 r.,

- 14,5 proc. w okresie od 5 października 2023 r. do 7 maja 2025 r.

Zmiany w naliczaniu odsetek od zaległości podatkowych?

Warto pamiętać, że 4 listopada 2025 r. weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja z 12 września 2025 r. ordynacji podatkowej (Dz.U. poz. 1414), która dotyczy naliczania odsetek od zaległości podatkowej. Wprowadziła ona ograniczenia w ich naliczaniu, gdy kontrola podatkowa albo celno-skarbowa nie zakończy się w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej wszczęcia. W takiej sytuacji - zgodnie z nowymi przepisami - podatnik nie płaci odsetek za okres od następnego dnia po upływie tego terminu do dnia zakończenia (nowy pkt 7c w par. 1 art. 54 ordynacji podatkowej). Pisaliśmy o tym tutaj.