Podpisana ugoda

Z pytaniem wystąpiła kobieta, która wraz z mężem chciała kupić mieszkanie w budynku, który deweloper dopiero budował. Lokum miało zostać im oddane do użytkowania w lipcu 2021 r., a do końca października 2021 r. miała zostać przeniesiona jego własność. Na część mieszkania małżonkowie zaciągnęli kredyt hipoteczny. Po zakończonych etapach budowy pieniądze z ich banku były przekazywane na otwarte konto powiernicze do banku dewelopera. W październiku 2021 r. okazało się jednak, że deweloper ma długi i komornik przejmuje środki. We wrześniu 2025 r., po negocjacjach, podpisano ugodę – deweloper miał spłacić małżeństwu część lub całość środków w ratach. Kobieta chciała się upewnić, że nie musi od nich płacić PIT.

Pieniądze bez PIT

Potwierdził to dyrektor KIS. Odwołał się tu do art. 20 ustawy o PIT, w którym mowa o przychodach z innych źródeł. Przepis ten posługuje się sformułowaniem „w szczególności”, co wskazuje, że katalog takich przychodów ma otwarty charakter. Nie ma więc przeszkód – jak wskazał organ – aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie.

- O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe, które można przypisać do tego źródła – stwierdził dyrektor KIS.

Odnosząc się bezpośrednio do rozpatrywanej sprawy, zwrócił uwagę, że pieniądze, które dostaną małżonkowie od dewelopera, będą jedynie zwrotem wpłaconych wcześniej należności. Wobec tego – jak wyjaśnił organ – nie będą one stanowiły dla nich dodatkowego przysporzenia majątkowego.

W konsekwencji pieniądze te nie będą przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT i ich uzyskanie nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor KIS.