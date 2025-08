O interpretację wystąpił podatnik, który wraz z żoną w 2008 r. zaciągnął w banku kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich na budowę domu. Było to prawie 229 tys. franków, co stanowiło równowartość ponad 445 tys. zł. Małżonkowie w całości spłacili kredyt w 2020 r. (przed terminem wynikającym z umowy), ale z powodu wzrostu kursu franka do złotego spłacona przez nich kwota (wraz z odsetkami) była ponad dwukrotnie wyższa niż zaciągnięta – przekraczała 948 tys. zł.

Gdy małżonkowie złożyli do sądu pozew przeciwko bankowi, ten wystąpił z propozycją ugodowego zakończenia sporu. Zobowiązał się, że zwróci małżonkom część rat kapitałowo -odsetkowych – w wysokości 350 tys. zł. Podatnik postanowił jednak upewnić się najpierw, czy od tej kwoty zapłaci podatek.