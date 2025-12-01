Ulga na powrót

Przypomnijmy, że ulga na powrót przysługuje podatnikom, którzy przez trzy lata nie mieli miejsca zamieszkania w Polsce, a przeniosą się do naszego kraju na stałe. W takiej sytuacji mogą przez następne cztery lata (liczone od początku roku powrotu bądź od początku następnego roku) nie płacić PIT od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie.

Trzeba jednak spełnić warunki określone w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT. Podatnik powinien np. mieć obywatelstwo polskie, innego kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub – nieprzerwanie przez trzy lata poprzedzające powrót do Polski – miejsce zamieszkania „w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Najważniejsze jest jednak, aby wraz z przyjazdem podatnika jego zagraniczne miejsce zamieszkania zostało przeniesione do Polski (zgodnie z art. 21 ust. 43 pkt 1 ustawy o PIT).

Przeprowadzka do Polski

Z pytaniem w tym zakresie wystąpił mężczyzna, który w kwietniu 2023 r. wrócił z zagranicy do Polski. Tłumaczył, że przez ponad 11 lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii, tam wynajmował dom i miał samochody. Do Polski przyjeżdżał tylko na urlopy i inne okoliczności rodzinne, co nie przekraczało 35-40 dni rocznie. Żona i dzieci mieszkały w tym czasie w Polsce. Natomiast po powrocie do Polski mężczyzna zamieszkał z nimi w domu, który jest wspólną własnością jego i żony. Chciał się upewnić, że może skorzystać z ulgi na powrót.

Czy zmieniło się miejsce zamieszkania?

Z tym jednak się nie zgodził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że mężczyzna nie zmienił miejsca zamieszkania, czego wymaga art. 21 ust. 43 pkt 1 ustawy o PIT. Organ wyjaśnił, że cały czas, również w czasie pracy w Wielkiej Brytanii, było ono w Polsce. Tu bowiem znajdowało się cały czas centrum interesów osobistych podatnika, tj. żona i dzieci.

To oznacza, że mężczyźnie nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na powrót – stwierdził dyrektor KIS.

