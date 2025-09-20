Co więc jeśli prawnik zakupił drogi zegarek, aby monitorować czas poświęcony klientom? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej najprawdopodobniej zgodzi się, aby zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Odmówi, jeśli argumentacja podatnika skupiała się na zawodowym prestiżu i chęci zaimponowania klientom. Dbałość o zdrowie czy zakup eleganckiej odzieży? Tu nawet najlepsza argumentacja nie przekona fiskusa, że istnieje związek z przychodem. Potwierdzają to interpretacje indywidualne dyrektora KIS.

Zakup zegarka przez prawnika. Kiedy można odliczyć koszt?

Przykładem są interpretacje dotyczące kosztów zakupu zegarków. Na ich odliczenie od firmowego przychodu dyrektor KIS zgodził się m.in. 15 stycznia 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.751.2023.3.RK), 9 maja 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1-.4011.183.2023.4.AP) i 8 czerwca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD). Radca prawny i dwójka adwokatów, których dotyczą interpretacje przekonali dyrektora KIS argumentując, że zakupione zegarki mechaniczne będą monitorować czas poświęcony klientom, a przychód prawników obliczany jest na podstawie stawki godzinowej. Związek zakupu z przychodem jest więc klarowny – skutecznie przekonywali fiskusa. Inaczej mogłoby być, gdyby wnioskodawcy argumentowali jak w interpretacjach z 12 sierpnia 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.528.2025.2.WS), z 24 listopada 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.519.2023.5.MKA) i 13 listopada 2023 r. (sygn. 0115-KDIT3. 4011.547.2023.3.JS). Chodziło w nich o koszty zakupu drogiego zegarka, który jak podkreślano miał podnieść prestiż przedsiębiorcy. To zaś zdaniem fiskusa oznacza, że przedsiębiorcy ponieśli wydatki reprezentacyjne (mające budować ich dobry wizerunek w oczach klientów), które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Garnitur a dres. Jakie wydatki prawnika fiskus uzna za koszt?

Dyrektor KIS nie zgadza się na odliczenie od przychodu wydatków na zakup eleganckiego garnituru. W przeszłości fiskus zgadzał się na odliczenie podobnych wydatków o ile były opatrzone firmowym logo. Uznawał, że są to koszty reklamy (np. interpretacja z 21 lutego 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.41.2019.1.RK). W przypadku prawników problemem jest fakt, iż obowiązujące ich zasady etyczne zabraniają co do zasady epatowania firmowym logo na odzieży. To zaś według fiskusa oznacza, że nie można jednoznacznie wskazać, że prowadzą oni określoną działalność i garnitury są z nią ściśle związane. Niezależnie też od innych argumentów prawnicy są zmuszeni „stosować odpowiedni strój, dopasowany do rangi wykonywanego zawodu – twierdzi dyrektor KIS.

Z tych względów odmówił rozliczenia wydatków aplikantowi radcowskiemu działającemu jako profesjonalny prawnik (interpretacja z 16 października 2023 r., (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.565.2023.3.IM) oraz dwóm komornikom (interpretacje z 5 sierpnia 2024 r.,(sygn. 0114-KDIP3-1.4011.439.2024.3.MS2) i z 20 listopada 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.679.2024.2.MM). Dla porównania jednak fiskus zgodził się na odliczenie wydatków na odzież sportową, które poniosła profesjonalna sportsmenka (interpretacja z 24 stycznia 2025 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.882.2024.2.PS). Nie miało znaczenia, że na odzieży sportowej nie było logo firmy, ważny był fakt iż zakupiona odzież może być wykorzystana w celach prywatnych wyłącznie sporadycznie i jest kupowana w związku umowami zawieranymi ze sponsorem. Ten drugi argument potwierdza, że o pozytywnym lub negatywnym stanowisku dyrektora KIS bardzo często decydują realia danej branży.

Koszty psychoterapii dla przedsiębiorcy. Fiskus mówi „nie”

Niezależnie jednak od nich bliskie zeru są szanse na odliczenie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia przedsiębiorcy. Przykładowo trudno jest prawnikowi odliczyć wydatki poniesione na psychoterapię. Fiskusa nie przekonują argumenty o szczególnym stresie, który ponoszą prawnicy przekładającym się nawet na zaburzenia lękowe. Przykładem jest radczyni prawna w której sprawie wydana została interpretacja indywidualna z 23 września 2024 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.663.2024.1.JS).

- Decyzja o podjęciu terapii miała związek z działalnością, a wcześniej nie pojawiały się podobnego typu reakcje organizmu na wykonywane zadania jako aplikant, czy też wcześniej asystent prawny. Dopiero rozpoczęcie działalności na własną odpowiedzialność i koszt sprawiło, że sytuacja uległa zmianie – przekonywała kobieta.

Mimo to dyrektor KIS odmówił zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. - Praktycznie każda praca wywołuje stres, a wiele zawodów związanych jest z jeszcze większą odpowiedzialnością. Każda praca/rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ma określony wpływ/nie pozostaje obojętny względem zdrowia, także zdrowia psychicznego – argumentował.

Negatywnie wypowiadał się też w sprawie stresu przedstawicieli innych zawodów (np. lekarza w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.6.2025.1.EC i księgowego w interpretacji z 11 lipca 2024 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.453.2024.1.RS).

Okulary korekcyjne a odliczenia podatkowe

Wykluczone jest też odliczenie wydatków poniesionych na zakup okularów korekcyjnych. Argument fiskusa jest podobny jak przy psychoterapii.

- Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi – tłumaczy fiskus. Z tych właśnie powodów odmówił prawnikowi rozliczenia wydatku na okulary m.in. w interpretacji z 17 października 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.583.2023.1.KD i z 18 stycznia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD).

Pies w kancelarii. Kiedy jego utrzymanie można odliczyć?

A co jeśli prawnik ponosi wydatki na utrzymanie psa, który stróżuje w kancelarii prawnej? Fiskus zgodzi się na ich odliczenie od przychodu, ale pod jednym warunkiem. Kluczem jest przekonanie dyrektora KIS, że pies jest faktycznie niezbędny w firmie, a nie zwyczajnie towarzyszy w niej swojemu właścicielowi. Przykładowo, gdy prawnik uważa, że może odliczyć wydatki na psa, bo chroni on poufne dokumenty firmowe warto przekonać fiskusa, że zwierzę jest z rasy mającej podobne właściwości i że przeszedł on odpowiednie szkolenie. Z tych właśnie powodów negatywną odpowiedź otrzymała doradczyni podatkowa, która próbowała przekonać dyrektora KIS, że poufnych dokumentów firmowych chronią jej hawańczyki. W odpowiedzi fiskus przywołał charakterystykę rasy hawańczyka, z której wynika, że są to psy „niezwykle wesołe, przyjacielskie, bystre i skore do zabawy. Wobec obcych osób zazwyczaj są otwarte i przyjazne, choć zdarzają się zwierzaki bardziej nieśmiałe. Mogą zasygnalizować szczekaniem pojawienie się intruza, ale gości witają przyjaźnie”. To uzasadniało odmowę (interpretacja z 6 listopada 2024 r.sygn.0114-KDIP3-1.4011.640.2024.5.AK). Gdyby jednak pies pochodził z rasy obronnej i przeszedł profesjonalne szkolenie związane z ochroną mienia, to koszty jego utrzymania pomniejszyłyby firmowy przychód. Potwierdza to np. interpretacja z 12 lutego 2025 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.875.2024.2.MC. Nie dotyczyła wprawdzie prawnika, ale trudno jest w tym przypadku przypuszczać, aby to branża decydowała o stanowisku skarbówki.

Argumentacja decyduje. Jak przekonać fiskusa do kosztów firmy?

Jaki morał płynie z przytoczonych interpretacji? O ile wydatki związane ze zdrowiem przedsiębiorcy są traktowane przez fiskusa dość restrykcyjnie, o tyle w każdym innym przypadku kluczem jest odpowiednia argumentacja. Nie można oczekiwać od pracowników KIS, że każdorazowo będą znać specyfikę działania branży prawnej, a więc chcąc odliczyć wydatek od firmowego przychodu, trzeba jasno wykazać dlaczego był on niezbędny.

Jak potwierdzają interpretacje dotyczące kosztów zakupu zegarka takim argumentem nie powinien być sam prestiż zawodu czy chęć budowania odpowiedniego wizerunku wśród klientów. Liczy się wykazanie, że bez danego zakupu osiąganie przychodów byłoby utrudnione lub też niemożliwe.