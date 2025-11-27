Senat przyjął bez poprawek dwie nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym.

Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Teraz trafią one do podpisu prezydenta. O ile nie ma wątpliwości, że Karol Nawrocki podpisze drugą z wspomnianych nowelizacji, to nie wiadomo, co się stanie z podwyżką akcyzy na alkohol. Przypomnijmy, że w sierpniu 2025 r. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, zapowiedział weto w tym zakresie. Sam prezydent mówił natomiast: „Nie pozwolę, by pod pozorem troski o zdrowie Polaków sięgano głębiej do ich kieszeni”.

Podwyżka akcyzy na alkohol

Jeżeli prezydent podpisze nowelizację, będzie to oznaczać odejście od tzw. akcyzowej mapy drogowej, którą Sejm przyjął 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2313). Ta zakłada, przypomnijmy, coroczną podwyżkę podatku na alkohol o 5 proc. Natomiast zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą, w 2026 r. akcyza na alkohol wzrośnie o 15 proc., a w 2027 r. o kolejne 10 proc.

Przykładowo stawka akcyzy od:

- alkoholu etylowego w 2026 r. wyniesie 9190 zł od hl alkoholu znajdującego się w 100 proc. vol. gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 8391 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 10 109 zł;

- piwa w 2026 r. wzrośnie do 12,56 zł od hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 11,47 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 13,82 zł;

Wskutek tych podwyżek półlitrowa wódka ma kosztować w 2026 r. – według szacunków Ministerstwa Finansów – prawie 35 zł, co oznaczałoby wzrost o 3 zł. Z kolei butelka piwa ma kosztować więcej o 16 groszy.

Zmiana PKD

Druga przyjęta przez Senat nowelizacja modyfikuje art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, który określa zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną. Dostosowuje jego treść do zmiany, która wprowadziła od 1 stycznia 2025 r. nową Polską Klasyfikację Działalności, tj. PKD 2025. Zastąpiła ona dotychczasową klasyfikację (PKD 2007).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z przepisem przejściowym z preferencji skorzystają:

- w 2026 r. ci, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą objętą PKD 2007,

- w 2025 r. także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą objętą nową PKD 2025.