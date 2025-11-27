Senat, bez poprawek, przyjął zmiany w podatku cukrowym (tj. opłacie od środków spożywczych), o którym mowa w ustawie o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1670 ze zm.).

Podpis prezydenta pod nowelizacją

Teraz nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Nie wiadomo jednak, czy prezydent jej nie zawetuje. Przypomnijmy, że pierwotnie zmiany w podatku cukrowym były zawarte w tej samej nowelizacji co podwyżka akcyzy na alkohol. Właśnie rozdzielenie tych dwóch nowelizacji ma zwiększać prawdopodobieństwo podpisania przez prezydenta zmian dotyczących opłaty cukrowej.

Z drugiej jednak strony przeciwko nim protestują organizacje sektora rolno-spożywczego. Wskazują, że podwyżka w tym zakresie będzie obciążeniem dla producentów z branży napojów, może pogorszyć ich sytuację finansową, a nawet doprowadzić małe i średnie polskie przedsiębiorstwa do bankructwa.

Zmiany w podatku cukrowym

Przyjęta przez Senat nowelizacja zakłada bowiem podwyższenie wysokości opłaty stałej i zmiennej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju:

- z 50 gr do 70 gr – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących,

- z 5 gr do 10 gr – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

W górę – z 10 gr za litr do 1 zł za litr – pójdzie też opłata stała za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych. W konsekwencji z 1,2 zł do 1,8 zł zwiększy się też maksymalna wysokość podatku cukrowego na 1 litr napoju.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.