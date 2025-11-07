Teraz trafi ona do rozpatrzenia przez Senat.

Przyjęta nowelizacja zakłada wzrost podatku cukrowego (tj. opłaty od środków spożywczych), o którym mowa w ustawie o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1670 ze zm.).

Podwyższone zostaną obie opłaty - stała i zmienna za zawartość cukrów lub słodzików w napoju:



• z 50 gr do 70 gr – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących,



• z 5 gr do 10 gr – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

W górę – z 10 gr za litr do 1 zł za litr – pójdzie też opłata stała za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych. W konsekwencji z 1,2 zł do 1,8 zł zwiększy się też maksymalna wysokość podatku cukrowego na 1 litr napoju.

Nie są to jedyne planowane zmiany w zakresie opłaty cukrowej. Przewidziane są też inne – w osobnym projekcie nr UD290, który nadal jest w konsultacjach. Zakłada on, że opłacie będzie podlegała pierwsza sprzedaż na terytorium kraju napojów nabytych wewnątrzwspólnotowo, importowanych oraz wyprodukowanych na terytorium kraju (a nie wprowadzenie ich na rynek krajowy).

Wyższy PIT od nagród i wygranych

Przyjęty przez posłów projekt zakłada też podwyżkę - z 10 proc. do 15 proc. PIT - stawki podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Będzie to jedyna zmiana w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, choć przepis ten od dawna wymaga doprecyzowania. Wciąż toczą się spory z fiskusem o to, czy 10-proc. podatek dotyczy wygranych i nagród otrzymanych tylko przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, czy również przez przedsiębiorców. Wykładnia sądów w tej kwestii nie jest jednolita.