Ponadto, urząd skarbowy przywróci sześciomiesięczny termin na zgłoszenie spadku po najbliższych, gdy podatnik wykaże, że spóźnił się nie ze swojej winy. Będzie można rozliczyć straty z przymusowego umorzenia obligacji i akcji. Rozszerzone zostanie także zwolnienie z podatku dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Zmiany nastąpią więc w przepisach o podatkach:

Wszystkie przyjęte przez rząd projekty zostały już wniesione do Sejmu.

Z decyzji rządu wynika, że w 2026 r. i 2027 r. wzrosną stawki podatku akcyzowego od: piwa, wina, wódki, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich. W 2026 r. będzie to wzrost o 15 proc. (w stosunku do 2025 r.), a w 2027 r. o kolejne 10 proc.

Przykładowo akcyza od:

piwa w 2026 r. wzrośnie do 12,56 zł od hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 11,47 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 13,82 zł,

alkoholu etylowego w 2026 r. wyniesie 9190 zł od hl alkoholu znajdującego się w 100 proc. vol. gotowego wyrobu (pierwotnie zakładano, że będzie to 8391 zł), a w 2027 r. docelowa stawka wyniesie 10 109 zł.

Po zmianie butelka piwa będzie więc kosztować o 16 gr więcej, a butelka wódki o 3 zł więcej.

Opłata cukrowa…

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem zmian w ustawie o zdrowiu publicznym i PIT, od 1 stycznia 2026 r. zostanie podwyższona:

opłata stała z 50 gr do 70 gr – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących,

opłata zmienna z 5 gr do 10 gr – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

W związku z tym np. cena za butelkę coli o pojemności 0,5 litra wzrośnie z 4,75 zł do 5,30 zł.

W górę – z 10 gr za litr do 1 zł za litr – pójdzie też opłata stała za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych. W konsekwencji z 1,2 zł do 1,8 zł zwiększy się też maksymalna wysokość podatku cukrowego na 1 litr napoju.

… i PIT od nagród

Ten sam projekt zakłada też podwyżkę - z 10 proc. do 15 proc. PIT - stawki podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz od nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Kasowy PIT

Od 2026 r. zostanie podwyższony – z 1 mln zł do 2 mln zł – limit przychodów, których nieprzekroczenie uprawnia do korzystania z kasowego PIT. Metoda ta umożliwia płacenie podatku dochodowego nie w momencie wystawienia faktury, tylko dopiero po otrzymaniu należności od odbiorcy towarów lub usług. W 2026 r. będzie mógł z niej skorzystać podatnik PIT, który w 2025 r. będzie miał przychody z działalności gospodarczej nie wyższe niż 2 mln zł.

Rozliczenie strat

Inny przyjęty przez rząd projekt zmian do ustawy o PIT zakłada korzystne rozwiązanie dotyczące rozliczenia strat powstałych w wyniku przymusowego umorzenia akcji i innych papierów wartościowych - na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dziś takich strat nie można odliczyć od innych przychodów z kapitałów pieniężnych. Zmieni się to od 2026 r. Planowane przepisy przewidują szczegółowe zasady określania kosztów uzyskania przychodów w takiej sytuacji.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do wydatków na objęcie lub nabycie takich akcji, lub innych papierów wartościowych, które zostaną umorzone przez BFG po 31 grudnia 2025 r.

Korzystne zmiany przewiduje też zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji podatku od spadków i darowizn. Jedna z nich dotyczy sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie (na druku SD-Z2) spadku po najbliższej rodzinie (np. małżonku, rodzicach, dziadkach). Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a dochowanie go pozwala nie płacić podatku od odziedziczonego majątku.

Obecnie fiskus nie może przywracać tego terminu, nawet jeżeli przepadł on nie z winy podatnika (np. ze względu na chorobę lub brak wiedzy o spadku). Po zmianach będzie to możliwe na wniosek podatnika i po uwierzytelnieniu, że uchybienie terminu nie nastąpiło z jego winy.

Doprecyzowany zostanie też moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku. Dziś powstaje on już w chwili przyjęcia spadku, czego podatnicy nie zawsze są świadomi. Brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy oznacza jego automatyczne przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Po zmianie, obowiązek podatkowy powstanie dopiero z chwilą:

uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia,

wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Zwolnienie dla funduszy

Przyjętyprzez rząd projekt nowelizacjiustawy o CIT dostosowuje te przepisy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (w szczególności do wyroku z 27 lutego 2025 r. w sprawie C-18/23). Chodzi m.in. o rozszerzenie preferencji podatkowych na fundusze z państw spoza UE.

W komunikacie po posiedzeniu rządu wyjaśniono, że zasadniczo polskie fundusze inwestycyjne i emerytalne są zwolnione z CIT, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi np. inwestycji w nieruchomości. Preferencje podatkowe zostały przyznane także funduszom unijnym. Jeżeli inwestują one w udziały (akcje) polskich spółek i otrzymują z tego tytułu np. dywidendy, to płatności te mogą być zwolnione z polskiego podatku u źródła (WHT). Warunkiem jest spełnianie porównywalnych wymagań regulacyjnych do polskich funduszy, w szczególności działanie na podstawie zezwolenia i podleganie odpowiedniemu nadzorowi.

Zdaniem TSUE, zwolnienie z podatku u źródła powinno przysługiwać także porównywalnym funduszom z państw spoza UE, ponieważ wspólnotowa zasada swobody przepływu kapitału, wyrażona w unijnych traktatach, dotyczy również relacji z państwami trzecimi. Ponadto trybunał uznał, że zwolnienie z WHT powinno przysługiwać również funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez zarząd, nawet jeżeli polskie fundusze inwestycyjne są zarządzane przez zewnętrzne podmioty – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (nie dotyczy to alternatywnych spółek inwestycyjnych).

Nowe przepisy mają więc rozszerzyć zwolnienie z WHT zgodnie z wyrokami TSUE, ale jednocześnie wprowadzą określone zabezpieczenia przed nadużywaniem prawa do zwolnienia. Zabezpieczeniem będą:

wymogi dotyczące zezwolenia odnoszącego się do zarządzania funduszem;

wymogi, które pozwalają na uzyskiwanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych o polskich rezydentach posiadających rachunki w zagranicznych funduszach;

możliwość odmowy przez fiskusa prawa do zwolnienia w przypadku tzw. struktur sztucznych, co ma umożliwić ochronę przed oszustwami podatkowymi.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Indywidualne stawki amortyzacji

Przyjęte przez rząd projekty zostały wniesione do Sejmu. Numer (1798) ma już też projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, który został przyjęty przez Radę Ministrów tydzień wcześniej. Został on już skierowany do pierwszego czytania przez posłów.

Zakłada, że od 2026 r. nie będzie już brany pod uwagę wskaźnik zamożności gminy, gdy

przedsiębiorcy (z wyjątkiem dużych) będą chcieli – na podstawie art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT - indywidualnie ustalić stawki amortyzacji dla nieruchomości niemieszkalnych i budowli wzniesiony we własnym zakresie.

Likwidacja tego wskaźnika spowoduje, że z preferencji skorzystają firmy zlokalizowane dodatkowo w 128 gminach. Decydujący będzie tylko wskaźnik bezrobocia (tj. co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju), a to kryterium spełnia obecnie 1351 gmin. Dla porównania, dziś, gdy brane są pod uwagę oba kryteria - bezrobocia i zamożności – amortyzacyjna preferencja przysługuje tylko w 1223 gminach.