Inaczej byłoby, gdyby Kindergeld pobierał bezpośrednio polski rezydent podatkowy, bo takie środki byłyby zwolnione z opodatkowania. W tej sprawie dyrektor KIS wypowiadał się jeszcze w 2020 r. Dlaczego obie sytuacje zostały potraktowane odmiennie?

Wspólnym ich mianownikiem jest fakt, iż dyrektor KIS odnosił się do sposobu opodatkowania niemieckiego Kindergeld czyli odpowiednika polskich świadczeń rodzinnych przysługujących na dzieci. Chodzi o zasiłek w wysokości 255 euro na każde dziecko, który wypłacany jest jednemu z rodziców. Warunkiem jest, aby dziecko nie było pełnoletnie choć możliwe są wypłaty także po 18 roku życia (np. do 25 roku życia, gdy dziecko studiuje). Świadczenie przysługuje niemieckim rezydentom podatkowym, a więc także Polakom którzy przebywają na stałe za zachodnią granicą lub przenieśli tam centrum swoich interesów życiowych. Co do zasady, gdy rodzice mieszkają razem, to zasiłek wypłacany jest matce, a w przypadku partnerów rozwiedzionych pieniądze najczęściej trafiają do osoby z którą mieszka dziecko.

Kindergeld przekazane przez byłego partnera a obowiązek podatkowy w Polsce

W listopadowej interpretacji indywidualnej było jednak inaczej. Pytanie zadała Polka, która w latach 2006-2020 pozostawała w związku małżeńskim z obywatelem Niemiec. We wrześniu 2020 r. doszło do rozwodu. Małoletni syn pozostał wprawdzie pod opieką rodzicielską obu rodziców, ale sąd określił jego miejsce zamieszkania jako miejsce przebywania matki. Mimo to Kindergeld za okres od rozwodu, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności był wypłacany ojcu, który gromadził pieniądze na specjalnym koncie.

Dopiero we wrześniu 2025 r., a więc gdy dziecko osiągnęło pełnoletność przekazał całość środków na polskie konto swojej byłej żony. Ona zaś była przekonana, że nie zapłaci od nich podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis ten przyznaje zwolnienie przychodom z tytułu świadczeń rodzinnych i ich zagranicznych odpowiedników (a więc np. Kindergeld).

Mimo to dyrektor KIS nakazał opodatkowanie pieniędzy. Zwrócił uwagę, że Kindergeld został przyznany i był wypłacany ojcu dziecka, a więc matka nie może równocześnie twierdzić, iż był to jej przychód z tytułu zagranicznego odpowiednika świadczeń rodzinnych. To oznacza, iż powinna zaliczyć środki pieniężne przekazane przez byłego męża do przychodów z innych źródeł i rozliczyć je w ten sposób w polskim zeznaniu rocznym.

Opodatkowanie Kindergeld u polskiego rezydenta podatkowego

Inaczej byłoby gdyby Kindergeld wypłacano na rzecz polskiego rezydenta podatkowego. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 października 2020 r. (sygn.0114-KDIP3-2.4011.467.2020.2.JK3). Pytanie zadał mężczyzna, który jeszcze w 2013 r. wyjechał do Niemiec i wnioskował tam o przyznanie Kindergeld na dziecko przebywające na stałe w Polsce. W 2017 r. podatnik wrócił do naszego kraju, ale niedługo po powrocie otrzymał decyzję pozytywną i niemiecki urząd wypłacił mu zasiłek za lata przebywania za granicą.

We wniosku o interpretację podatnik był przekonany, że uzyskane przez niego pieniądze powinny być opodatkowane wyłącznie w Niemczech (gdzie są wolne od PIT). Dyrektor KIS nie zgodził się wprawdzie z jego stanowiskiem, ale przyznał też, że mężczyzna nie musi płacić w Polsce podatku od niemieckiego Kindergeld. Przychód z tego tytułu powinien bowiem być wykazany w naszym kraju zgodnie z art. 22 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Będzie tu jednak wolny od podatku na podstawie wspomnianego wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Podstawa prawna:

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z:

- 3 listopada 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.791.2025.3.AK),

- z 14 października 2020 r. (sygn.0114-KDIP3-2.4011.467.2020.2.JK3)