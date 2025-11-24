Podatnik zaloguje się do e-Urzędu Skarbowego, wskaże osobę, której chce dać dostęp, wybierze zakres danych i czas, na jaki ten dostęp przyznaje. Sam więc wybierze osobę – np. księgową – i da jej wgląd w wybrane dane, które znajdują się na jego koncie w e-Urzędzie Skarbowym. Dostęp będzie wyłącznie do odczytu, więc nie będzie ryzyka, że ktoś złoży dokumenty w imieniu podatnika. Osoba trzecia będzie mogła tylko przeglądać informacje, bez możliwości działania w imieniu podatnika. Wszystko będzie odbywać się online, bez konieczności wizyty w urzędzie. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które ułatwi współpracę z biurem rachunkowym.

Czy nowa usługa będzie dotyczyła tylko dostępu do kont w e-US osób fizycznych?

Nie, będzie obejmowała również konto organizacji, np. spółki. Organizacje (np. spółki) także będą mogły udostępnić dane w trybie podglądu – np. księgowym – bez ryzyka wykonania czynności przez te osoby w imieniu organizacji.

Ale przecież już dziś spółki i inne organizacje mogą przyznać dowolnej osobie dostęp do swojego konta w e-US.

To prawda, ale obecnie taki dostęp jest nieograniczony. Użytkownik konta organizacji (np. spółki) ma dziś wgląd we wszystkie dane i co więcej, jego działania na koncie organizacji uznajemy za działania samej organizacji. Natomiast nowa funkcja wprowadzi coś innego – bezpieczny podgląd jedynie do wybranych danych, bez żadnych operacji na koncie organizacji. To odpowiedź na potrzeby osób i organizacji, które chcą tylko umożliwić wgląd w swoje dane.

Komu zatem podatnik będzie mógł dać dostęp do przeglądania informacji na swoim koncie w e-US?

Każdej osobie fizycznej, którą wskaże, pod warunkiem, że ma ona PESEL, jest pełnoletnia i w przypadku organizacji – nie jest już użytkownikiem konta tej organizacji. Może to być księgowy, doradca podatkowy czy członek rodziny. Podatnik zdecyduje, co udostępni i na jak długo.

Jak podatnik, np. osoba fizyczna, będzie mógł przyznać dostęp do odczytu osobie z biura rachunkowego, która prowadzi jego rozliczenia z fiskusem?

Wystarczy, że podatnik zaloguje się do e-Urzędu Skarbowego, skorzysta z przygotowanego kreatora, w którym wskaże osobę (imię, nazwisko, PESEL), wybierze zakres danych i czas na jaki przyznaje dostęp do tych danych. Cały proces będzie prosty i w pełni online.

W jaki sposób wskazana osoba będzie mogła przejrzeć informacje o podatniku?

Po zalogowaniu do swojego konta w e-US – osoba, której przyznano dostęp do odczytu wybranych danych, będzie mogła przełączyć się na konto osoby lub organizacji, która jej taki dostęp przyznała. Co ważne osoba ta będzie mogła zawsze zrezygnować z tego dostępu.

Czy podatnik będzie mógł udostępnić do odczytu wszystkie informacje, które są na jego koncie w e-US?

Nie. Podatnik wybierze z listy, co chce udostępnić. W pierwszej kolejności będzie miał możliwość wskazania wybranych deklaracji, do których da dostęp osobie trzeciej, historii rozliczeń (wpłat, sald i księgowań) i do ogólnych danych rejestracyjnych. Nie będzie możliwości udostępniania danych, które pozwoliłyby np. na zalogowanie się do serwisu za pomocą danych podatkowych, wglądu w akty notarialne, dane pełnomocników, czy historii złożonych i otrzymanych pism. To kompromis między wygodą a bezpieczeństwem. Oczywiście w przyszłości nie wykluczamy możliwości poszerzenia katalogu danych, z którymi podatnik będzie mógł się podzielić ze wskazanymi przez siebie osobami trzecimi.

Kiedy ruszy ta usługa?

Planujemy ją wdrożyć w I kw. 2026 r. – oczywiście jeśli projektowane rozwiązanie przejdzie pomyślnie testy i zostaną uchwalone przepisy, które nam na to pozwolą.

Od października 2024 r., odkąd została wprowadzona infolinia Krajowej Administracji Skarbowej, pracownicy biura rachunkowego, którzy mają pełnomocnictwa UPL-1, a więc tylko do składania za podatnika deklaracji, nie mogą telefonicznie dowiedzieć się niczego w urzędzie skarbowym w sprawie swojego klienta. Czy nowa usługa rozwiąże ten problem?

Rozważamy taką możliwość, aby osoby, które dostaną wgląd do danych na koncie podatnika w e-US, mogły w tym samym zakresie uzyskać na infolinii KAS informacje indywidualne dotyczące danego podatnika. Jeżeli się na to zdecydujemy, to taka możliwość pojawi się w 2026 r. Przypomnę natomiast, że już dziś informacje w indywidualnej sprawie mogą uzyskać nie tylko pełnomocnicy w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, ale również osoby mające dostęp do konta w e-US spółki lub innej organizacji. Już dziś zatem pracownik biura rachunkowego, jeśli ma taki dostęp do konta w e-US spółki lub innej organizacji, może uzyskać telefonicznie wszystkie informacje na temat jej podatkowych rozliczeń.

Pracownikom biur rachunkowych przydałby się pełny dostęp do kont w e-US osób fizycznych, tak aby mogli nie tylko przeglądać dane klienta w ramach nowej usługi, ale działać na jego koncie w e-US jak sam podatnik. Dzięki temu mogliby uzyskać na infolinii KAS szczegółowe informacje o rozliczeniach podatkowych swoich klientów będących osobami fizycznymi.

Oczywiście docierają do nas te postulaty. Analizujemy je i nie można wykluczyć, że w przyszłości znajdą odzwierciedlenie w naszym serwisie. Ewentualne wprowadzenie takich rozwiązań wymaga jednak zmian ustawowych i szeroko zakrojonej przebudowy systemu, co z pewnością nie będzie możliwe do zrealizowania w 2026 r. ©℗