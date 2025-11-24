Przypomnijmy, że problem powstał z początkiem października 2024 r., odkąd została wprowadzona infolinia Krajowej Administracji Skarbowej. Pracownicy biura rachunkowego, którzy mają pełnomocnictwa UPL-1, a więc tylko do składania za podatnika deklaracji, nie mogą telefonicznie dowiedzieć się niczego w urzędzie skarbowym w sprawie swojego klienta.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba ma dostęp do konta w e-US spółki lub innej organizacji. Może ona się uwierzytelnić i uzyskać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej informacje podatkowe o spółce lub innej organizacji.

Co się zmieni w e-US

Na początku 2026 r. Ministerstwo Finansów ma udostępnić kolejną usługę w e-US. Podatnicy – zarówno osoby fizyczne, jak i spółki oraz inne organizacje – będą mogli udostępnić część danych zawartych na ich kontach w e-US wybranej osobie, także pracownikowi biura rachunkowego. W pierwszej kolejności będą to określone deklaracje, historia rozliczeń (wpłat, sald i księgowań) oraz ogólne dane rejestracyjne.