Przypomnijmy, że problem powstał z początkiem października 2024 r., odkąd została wprowadzona infolinia Krajowej Administracji Skarbowej. Pracownicy biura rachunkowego, którzy mają pełnomocnictwa UPL-1, a więc tylko do składania za podatnika deklaracji, nie mogą telefonicznie dowiedzieć się niczego w urzędzie skarbowym w sprawie swojego klienta.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba ma dostęp do konta w e-US spółki lub innej organizacji. Może ona się uwierzytelnić i uzyskać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej informacje podatkowe o spółce lub innej organizacji.
Co się zmieni w e-US
Na początku 2026 r. Ministerstwo Finansów ma udostępnić kolejną usługę w e-US. Podatnicy – zarówno osoby fizyczne, jak i spółki oraz inne organizacje – będą mogli udostępnić część danych zawartych na ich kontach w e-US wybranej osobie, także pracownikowi biura rachunkowego. W pierwszej kolejności będą to określone deklaracje, historia rozliczeń (wpłat, sald i księgowań) oraz ogólne dane rejestracyjne.
– Dostęp będzie wyłącznie do odczytu, więc nie będzie ryzyka, że ktoś złoży dokumenty w imieniu podatnika. Osoba trzecia (np. księgowy, doradca podatkowy czy członek rodziny) będzie mogła tylko przeglądać informacje, bez możliwości działania w imieniu podatnika – wyjaśnia dziś w rozmowie z DGP Edyta Lewandowska, zastępca dyrektora departamentu relacji z klientami w MF (patrz rozmowa niżej).
Inne plany MF
Czy pracownicy biur rachunkowych, którzy dostaną wgląd do części danych na koncie podatnika w e-US, będą mogli uzyskać informacje w tym samym zakresie na infolinii KAS?
– Jeżeli się na to zdecydujemy, to taka możliwość pojawi się w 2026 r. – odpowiada Edyta Lewandowska.
Niewykluczone, że w przyszłości podatnicy będący osobami fizycznymi będą mogli przyznać pracownikom biur rachunkowych pełen dostęp do swoich kont w e-US – tak aby księgowi mogli nie tylko przeglądać dane w ramach nowej usługi, ale też działać na koncie podatnika w e-US. Dzięki temu mogliby pytać na infolinii KAS o szczegóły podatkowych rozliczeń swoich klientów będących osobami fizycznymi.
Jednak wprowadzenie takich rozwiązań wymaga zmian ustawowych i sporej przebudowy systemu. To – jak podkreśla dyr. Lewandowska – nie będzie możliwe do zrealizowania w 2026 r. ©℗
