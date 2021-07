Nie zgodził się na to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że osoby, które w danym roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE, mogą odliczyć ten wydatek od uzyskanego dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT . Jeżeli wysokość uzyskanego dochodu jest niższa od wpłaty na IKZE, to podatnik może ją odjąć tylko do wysokości dochodu. Pozostała kwota nie może być odliczona nawet w następnych latach.