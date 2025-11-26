Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), tak jak i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), mają zachęcać do oszczędzania na dodatkową emeryturę, tzw. III filar. Wpłaty na IKE nie dają podatkowej oszczędności, za to bez podatku są wypłaty po ustawowym okresie oszczędzania.

W przypadku IKZE jest odwrotnie – odliczane są już same wpłaty (od dochodu/przychodu podatkowego), co pozwala od razu zaoszczędzić na podatku. Natomiast wypłata z IKZE jest opodatkowana 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. O tym, jakie oszczędności przyniosą wpłaty na IKZE, pisaliśmy w artykule Wpłaty na IKZE. Ile można zaoszczędzić na podatku w 2025 r., a ile będzie można w 2026 r.

Kto nie zapłaci podatku od wypłat z IKE?

Ze zwolnienia podatkowego skorzystają osoby, które wypłacą środki zgromadzone na IKE po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Ponadto, aby skorzystać z podatkowego zwolnienia, należy dokonać:

wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Tak wynika z art. 34 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 707 ze zm.).

Wpłaty na IKE w 2026 r.

Maksymalną wysokość kwoty wpłat na IKE podaje co roku minister pracy. Nie mogą one przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej – wynika z art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o IKE oraz IKZE.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na 2026 rok ma wynieść 9420 zł. Jego trzykrotność to 28 260 zł. Tyle zatem wyniesie w 2026 r. maksymalna kwota wpłat na IKE – wynika z obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 17 listopada 2025 r. Zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 1202.

Wpłaty w 2025 r. i poprzednich latach

Przypomnijmy, że w 2025 r. maksymalna wysokość wpłat na IKE to 26 019 zł (M.P. z 2024 r. poz. 1053). Natomiast we wcześniejszych latach, za które podatek dochodowy jeszcze się nie przedawnił, było to:

- w 2024 r. - 23 472 zł (M.P. z 2023 r. poz. 1348),

- w 2023 r. - 20 805 zł (M.P. z 2022 r. poz. 1008),

- w 2022 r. - 17 766 zł (M.P. z 2021 r. poz. 1062),

- w 2021 r. - 15 777 zł (M.P. z 2020 r. poz. 1057),

- w 2020 r. - 15 681 zł (M.P. z 2019 r. poz. 1055),

- w 2019 r. - 14 295 zł (M.P. z 2018 r. poz. 1089).

Ile zapłaci ten, kto nie poczeka?

Oszczędzający w IKZE i IKE mogą wcześniej wycofać zgromadzone oszczędności, ale wiąże się to z koniecznością zapłacenia podatku. Przedterminowe wycofanie środków zgromadzonych w IKE jest opodatkowane 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych (tak jak od innych lokat), a z IKZE - według skali podatkowej PIT.

Kara za więcej kont IKE

Należy pamiętać, że podatkowe zwolnienie dotyczy oszczędności tylko na jednym IKE (art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT). Co więcej, przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE trzeba złożyć oświadczenie, że:

nie gromadzimy środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową (z wyjątkiem IKE w innych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, z którym podpisywana jest umowa o prowadzenie IKE),

w roku otwarcia IKE nie dokonaliśmy transferu środków z innego, uprzednio posiadanego IKE, do pracowniczego programu emerytalnego.

Tak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o IKE oraz IKZE. Instytucja finansowa, z którą oszczędzający podpisuje umowę o prowadzenie IKE, musi go poinformować o konsekwencjach, jakie grożą za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy co do posiadania więcej niż jednego IKE.

Karą za gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym IKE jest już sama wysokość podatku dochodowego. Wynosi on aż 75 proc. od dochodu uzyskanego na każdym indywidualnym koncie emerytalnym (art. 30 ust. 1 pkt 7a ustawy o PIT).