Mężczyzna, który o to spytał, poinformował, że powstała z przekształcenia spółka przejmie jego dotychczasowych pracowników oraz część zleceniobiorców. Niewykluczone, że po przekształceniu do spółki wejdą również członkowie jego rodziny.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 551 par. 5 kodeksu spółek handlowych, indywidualny przedsiębiorca może przekształcić swoją prowadzoną samodzielnie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową. Taka spółka wstępuje — zgodnie z art. 93a par. 4 ordynacji podatkowej — w prawa podatkowe przekształcanego przedsiębiorcy.

Mężczyzna chciał się upewnić, że w związku z takim przekształceniem będzie musiał jedynie

Obowiązki w zakresie NIP-8

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że mężczyzna nie może złożyć zgłoszenia aktualizacyjnego, bo wraz z przekształceniem jego działalności w spółkę kapitałową dojdzie do zmiany podatnika. Do dnia przekształcenia (do dnia wpisu spółki kapitałowej do Krajowego Rejestru Sądowego) podatnikiem jest mężczyzna, a od tego dnia — spółka.

Z odpowiedzi dyrektora KIS wynika, że skoro spółka z o.o., powstała z przekształcenia indywidualnej działalności osoby fizycznej, przejmie dotychczasowych pracowników, to po zarejestrowaniu w KRS powinna złożyć zgłoszenie NIP-8 w zakresie danych uzupełniających, a nie zgłoszenie aktualizacyjne.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że co do zasady spółka kapitałowa wpisana do KRS powinna przesłać do urzędu skarbowego zgłoszenie NIP-8 w zakresie danych uzupełniających w ciągu 21 dni od zarejestrowania w sądowym rejestrze. Tak wynika z art. 42 ust. 6a ustawy o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1799).

Jeśli jednak spółka zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od zatrudnianych osób, to takie zgłoszenie (NIP-8) powinna złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności — żeby móc spełnić wymóg z art. 43 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 350 ze zm.).

Natomiast zgłoszenie aktualizacyjne trzeba będzie złożyć dopiero, gdy zmienią się dane zgłoszone przez przekształconą spółkę — dodał dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 listopada 2025 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4018.21.2025.4.SR