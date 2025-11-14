Spytała o to firma, która raz w roku przekazuje karty podarunkowe (świadczenie niepieniężne) zarówno obecnym, jak i byłym pracownikom. Nie ma możliwości potrącenia części składek ZUS z wynagrodzenia, gdy dana osoba nie jest już u niej zatrudniona. W takiej sytuacji firma z własnych środków opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od bonu podarunkowego.
Nie ma też możliwości potrącenia PIT, gdy obdarowany już u niej nie pracuje i w związku z tym nie otrzymuje wynagrodzenia. Firma chciała się upewnić, jakie w związku z tym ma obowiązki jako płatnik.
Zaliczki na PIT
Dyrektor KIS wyjaśnił, że nie ma ona obowiązku poboru zaliczek na PIT, gdy w danym miesiącu, oprócz bonów podarunkowych, nie przekaże ona byłemu pracownikowi żadnego innego świadczenia, z którego mogłaby pobrać zaliczkę na podatek. Nie ma w ustawie o PIT przepisu, który by ją do tego zobowiązywał - potwierdził organ. Dodał natomiast, że firma musi wykazać dochód byłego pracownika z otrzymania bonu w rocznej informacji PIT-11, którą przekazuje tej osobie oraz urzędowi skarbowemu.
Składki ZUS
W PIT-11 firma nie wykazuje natomiast kwoty zapłaconych przez siebie składek na ubezpieczenie społeczne, które co do zasady powinna potrącić z wynagrodzenia pracownika – potwierdził dyrektor KIS. Zgodził się ze spółką, że u byłego pracownika nie powstaje z tego tytułu przychód. Wyjaśnił, że zapłata przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne jest wykonaniem zobowiązania publicznoprawnego ciążącego na płatniku składek i nie stanowi wykonania obowiązku za pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców.
Na potwierdzenie dyrektor KIS przywołał orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym wyrok z 21 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 972/17).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 listopada 2025 r., sygn.0115-KDIT2.4011.514.2025.1.MM
