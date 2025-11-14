Spytała o to firma, która raz w roku przekazuje karty podarunkowe (świadczenie niepieniężne) zarówno obecnym, jak i byłym pracownikom. Nie ma możliwości potrącenia części składek ZUS z wynagrodzenia, gdy dana osoba nie jest już u niej zatrudniona. W takiej sytuacji firma z własnych środków opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od bonu podarunkowego.

Nie ma też możliwości potrącenia PIT, gdy obdarowany już u niej nie pracuje i w związku z tym nie otrzymuje wynagrodzenia. Firma chciała się upewnić, jakie w związku z tym ma obowiązki jako płatnik.