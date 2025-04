Honorowe oddawanie krwi to szlachetny gest, który może uratować życie. To także działanie, które uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej. Warto o tym pamiętać przy rocznym rozliczeniu z fiskusem. Krwiodawcy mogą też liczyć w Polsce na inne korzyści, m.in. na bezpłatne badania, leki i dodatkowe dni wolne.

Kto może skorzystać z ulgi za oddanie krwi?

Z tej preferencji podatkowej mogą skorzystać osoby, które honorowo oddały krew lub jej składniki, takie jak osocze, płytki krwi czy krwinki. Dotyczy to dawców, którzy nie otrzymali za oddaną krew wynagrodzenia, a jedynie zrobili to bezinteresownie w celach ratowania zdrowia i życia innych.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy uzyskują dochody:

opodatkowane według skali podatkowej (stawka 12% lub 32%), np. z umowy o pracę, działalności gospodarczej, emerytury,

zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych – tzw. ryczałt (np. najem prywatny lub działalność gospodarcza).

Ile można odliczyć od podatku składając PIT?

Kwota, którą możesz odliczyć od podatku, nie jest przypadkowa. Wylicza się ją jako iloczyn liczby litrów oddanej krwi lub jej składników oraz stawki rekompensaty, która wynosi obecnie 130 zł za litr. Przykład: jeśli oddałeś 2,7 litrów krwi w ciągu roku, możesz odliczyć 351 zł.

Łączna kwota wszystkich darowizn (na cele krwiodawstwa, charytatywne, religijne, edukacyjne itd.) nie może przekroczyć 6% dochodu lub przychodu za dany rok podatkowy. Jeśli ten próg zostanie przekroczony, nadwyżka nie zostanie uwzględniona w odliczeniu i nie przechodzi na kolejne lata.

Jakie darowizny nie podlegają odliczeniu?

Nie każda forma darowizny podlega odliczeniu. Nie możesz skorzystać z ulgi, jeśli:

uwzględniłeś już tę darowiznę jako koszt uzyskania przychodu,

odliczyłeś ją wcześniej od przychodu lub dochodu na innej podstawie prawnej,

kwota darowizny została Ci zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Dodatkowo, jeśli w danym roku nie miałeś wystarczających dochodów lub przychodów, żeby w pełni wykorzystać przysługujące Ci odliczenie, nie możesz przenieść tej ulgi na kolejne lata.

Ulga podatkowa za oddanie krwi a różne źródła dochodu

Co ważne, możliwość odliczenia przysługuje także osobom prowadzącym działalność gospodarczą, osiągającym dochody z najmu, dzierżawy czy innych form wynajmu. W takim przypadku ulgi można dokonać już w trakcie roku podatkowego, przy wyliczaniu zaliczek na podatek lub ryczałtów. Ostatecznego rozliczenia dokonuje się oczywiście w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak udokumentować prawo do ulgi?

Aby urząd skarbowy zaakceptował odliczenie darowizny z tytułu oddania krwi, potrzebujesz odpowiedniego zaświadczenia. Otrzymasz je w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) lub innej uprawnionej jednostce, która realizuje zadania związane z pobieraniem krwi.

W zaświadczeniu musi być wskazana:

ilość oddanej krwi lub jej składników,

informacja, że krew została przekazana bezpłatnie (honorowo).

To zaświadczenie należy zachować i okazać w razie kontroli, choć nie dołącza się go do samego zeznania podatkowego.

Jakie zeznanie PIT i załączniki?

W zależności od źródła Twoich dochodów, rozliczasz ulgę w różnych formularzach PIT:

PIT-37 – jeśli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę, emerytura),

PIT-36 – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub osiągasz inne dochody bez pośrednictwa płatnika,

PIT-28 – jeśli rozliczasz się ryczałtem (np. wynajem prywatny, działalność nierejestrowana).

We wszystkich przypadkach musisz dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykazujesz informacje o przysługujących odliczeniach.

Ta ulga podatkowa nie jest skomplikowana – wystarczy zaświadczenie z RCKiK i dobrze wypełniony PIT z załącznikiem PIT/O.