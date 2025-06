Chodziło o spółkę z branży IT. Miała ona wątpliwości co do podatkowych skutków bezpłatnych szkoleń, które przeprowadza dla osób współpracujących z nią w ramach modelu B2B, czyli prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.

Spółka chciała się upewnić, że wartość tych szkoleń nie stanowi dla współpracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń i w związku z tym nie ciążą na niej, jako na płatniku, obowiązki w zakresie rozliczenia tego przychodu (np. obowiązek sporządzenia PIT-11).