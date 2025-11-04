Obecne przepisy dotyczące sprawozdań finansowych OPP

Dziś obowiązuje rozporządzenie z 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 2148).

Zgodnie z nim obowiązek audytowania rocznych raportów mają te OPP, które spełniają łącznie następujące kryteria:

realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego oraz otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację ww. zadań w wysokości co najmniej 100 tys. zł oraz osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów przypomniało, że kryterium dotyczące wysokości otrzymanych dotacji było aktualizowane w 2018 r. (kwota ta została wówczas podniesiona z 50 tys. zł na 100 tys. zł). Natomiast wielkość przychodów, czyli kluczowego kryterium informującego o skali działalności organizacji, nie była zmieniana od 2004 r., tj. od momentu przyjęcia rozporządzenia.

W związku więc z postulatami organizacji pozarządowych postanowiono uchylić rozporządzenie z 13 listopada 2018 r.

Zmiana przepisów jaką szykuje MF

W związku z tym z obowiązku badania sprawozdań finansowych zostanie zwolniona grupa mniejszych organizacji. Nadal audytowi będą podlegały roczne raporty tych OPP, które (podobnie jak pozostałe organizacje pozarządowe) spełniają kryteria określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

To oznacza, że badaniu będą podlegać sprawozdania tych organizacji pożytku publicznego, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który je sporządzono, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 3 125 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 6 250 000 euro.

Przypomnijmy, że pierwotnie MF planował inne rozwiązanie - podwyższenie obu limitów z rozporządzenia z 13 listopada 2018 r. Pisaliśmy o tym tutaj.

Przepis przejściowy dotyczący sprawozdań finansowych

Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z przepisu przejściowego wynika, że obowiązkowemu badaniu, zgodnie z obecnym rozporządzeniem, nie będą już podlegały sprawozdania finansowe sporządzone już za obecny rok obrotowy – kończący się w 2025 r. Przy tym nie będzie miało znaczenia, czy rok obrotowy będzie równy rokowi kalendarzowemu, czy będzie przesunięty. Obowiązek badania będzie dotyczył natomiast tych OPP, które z różnych względów nie poddały badaniu swoich sprawozdań finansowych w terminie – tj. w czasie, gdy taki obowiązek na nich ciążył.