Podwojone zostaną limity, które decydują o tym, czy organizacja pożytku publicznego musi poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Zmiana będzie dotyczyła po raz pierwszy rocznych sprawozdań sporządzonych za 2025 r.

Aktualne limity

Obecnie wymóg ten dotyczy OPP, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego oraz

- otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań w wysokości co najmniej 100 tys. zł oraz

- osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

Nowe progi

Projekt zakłada, że limity te zostaną podwojone. Limit odnoszący się do wysokości dotacji wzrośnie więc do 200 tys. zł, a dotyczący przychodów - do 6 mln zł.

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że próg dotyczący dotacji nie był aktualizowany od 2018 r., a dotyczący przychodów od 2004 r.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będą jednak miały zastosowanie po raz pierwszy do badania sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – w konsultacjach