- Od połowy października br. telefoniczny dostęp do indywidualnych informacji o podatniku, w zakresie posiadanego umocowania, będą miały również – oprócz pełnomocników ogólnych oraz użytkowników konta organizacji – osoby dysponujące pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji (UPL- 1) lub pełnomocnictwem szczególnym (PPS-1) - mówi Sylwia Zdebiak, dyrektor departamentu relacji z klientami w Ministerstwie Finansów.

Z internetowych stron urzędów skarbowych zniknęły numery telefonów tych urzędów. W zamian pojawiły się numery centralnej infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Czy pracownicy biur rachunkowych mogą teraz kontaktować się telefonicznie z urzędami skarbowymi w indywidualnych sprawach dotyczących podatkowych rozliczeń swoich klientów?

Z centralnej infolinii KAS mogą korzystać nie tylko sami podatnicy, lecz także osoby umocowane do działania w imieniu swoich klientów. Konsultanci centralnej infolinii KAS (a konkretnie: odmiejscowieni pracownicy urzędów skarbowych) udzielą informacji w indywidualnej sprawie podatkowej, czyli takiej, która jest objęta tajemnicą skarbową, dopiero po uwierzytelnieniu się specjalnym kodem telePIN przez podatnika lub osobę go reprezentującą.

W przypadku osób działających w imieniu swoich mocodawców takie uwierzytelnienie kodem telePIN w ramach centralnej infolinii KAS jest dostępne obecnie dla pełnomocników ogólnych, dysponujących pełnomocnictwem PPO-1, oraz użytkowników konta organizacji (UKO).

Pracownicy biur rachunkowych nie otrzymują jednak od swoich klientów pełnomocnictw ogólnych, ale najczęściej pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych (UPL-1). Dotychczas praktyka była taka, że dzwonili do urzędu skarbowego i przez telefon załatwiali sprawę. Czy teraz też będzie to możliwe?

Pracujemy nad rozwiązaniami, które ułatwią biurom rachunkowym dostęp do informacji o rozliczeniach swojego klienta. Księgowi biur to ważna grupa odbiorców naszych usług, dlatego wsłuchujemy się w ich postulaty i potrzeby. W związku z tym już od połowy października br. telefoniczny dostęp do indywidualnych informacji o podatniku – oprócz pełnomocników ogólnych oraz użytkowników konta organizacji – będą miały też osoby z pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji (UPL- 1) lub z pełnomocnictwem szczególnym (PPS-1) – w obydwu przypadkach w zakresie posiadanego umocowania. W tym wypadku jednak księgowy będzie musiał uwierzytelnić się kodem telePIN na poziomie właściwego urzędu skarbowego, a nie konsultanta centralnej infolinii KAS.

Jaka będzie różnica między telefonicznym dostępem do informacji przez pełnomocnika ogólnego a przez osobę, która ma inne umocowanie do załatwiania spraw?

Obecnie centralna infolinia KAS pozwala na kontakt albo z konsultantami z Krajowej Informacji Skarbowej (jak dotychczas), albo z konsultantami, którzy są pracownikami urzędów skarbowych. Ci ostatni udzielają nie tylko ogólnych informacji podatkowych, lecz także w zakresie indywidualnych rozliczeń podatnika. Chcąc połączyć się na infolinii z konsultantem urzędu skarbowego, należy po wybraniu właściwego numeru telefonu i odsłuchaniu powitania wcisnąć 1. Następnie należy potwierdzić temat rozmowy i odpowiedzieć, czy informacja ma być ogólna, czy indywidualna. Jeśli potrzebujemy uzyskać informację indywidualną, przechodzimy do uwierzytelnienia. Następuje to automatycznie, zanim dojdzie do połączenia z konsultantem – poprzez wpisanie właściwych danych, czyli telePIN oraz NIP lub PESEL, i potwierdzenie ich krzyżykiem (hasztagiem). Na tym etapie informacje o swoim kliencie będzie mógł otrzymać także pełnomocnik ogólny lub użytkownik konta organizacji. Jeżeli konsultant na podstawie danych dostępnych w systemach KAS nie będzie znać wszystkich szczegółów toczącej się sprawy, to przekaże dzwoniącemu bezpośredni numer telefonu do pracownika urzędu skarbowego zajmującego się tą sprawą. Pracujemy nad tym, aby takie przekierowania były docelowo realizowane automatycznie w ramach systemu infolinii KAS.

A jak to będzie w przypadku osoby z pełnomocnictwem UPL-1?

Pełnomocnik mający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL- 1) lub pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) nie otrzyma indywidualnej informacji od konsultanta centralnej infolinii KAS. Taki pełnomocnik będzie mógł jednak otrzymać kontakt do pracownika urzędu skarbowego, który zajmuje się sprawą danego podatnika (klienta biura rachunkowego). Dopiero ten pracownik urzędu będzie mógł zweryfikować pełnomocnictwo UPL-1 lub PPS-1 i uwierzytelnić księgowego za pomocą jego telePIN-u i numeru PESEL/NIP. Po uwierzytelnieniu pracownik urzędu przekaże informacje w zakresie, na jaki pozwala pełnomocnictwo osoby dzwoniącej.

Czy to nie jest zbyt skomplikowane?

Nie, takie rozwiązanie ułatwi komunikację z urzędami skarbowymi w kanale telefonicznym i przyspieszy pozyskanie przez klienta potrzebnych mu informacji podatkowych, zarówno tych ogólnych, jak i w indywidualnej sprawie. Dotychczas dochodziły do nas sygnały, że kontakt z urzędami skarbowymi był utrudniony, szczególnie w dużych miastach. Trudno było dodzwonić się do urzędu. Ma to zmienić właśnie centralna infolinia KAS, a efekty już są widoczne. W pierwszym dniu października mieliśmy ponad 9 tys. połączeń do konsultantów urzędów skarbowych. Natomiast średni czas oczekiwania na rozmowę z nimi wyniósł raptem 36 sekund.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia związana z bezpieczeństwem. Indywidualne dane podatników są objęte tajemnicą skarbową, więc nie powinny być udostępniane osobom nieupoważnionym. Dzięki funkcjonalności centralnej infolinii KAS, czyli uwierzytelnieniu za pomocą bezpiecznego kodu telePIN, możemy w łatwy sposób zweryfikować, kto dzwoni, i udzielić stosownej informacji indywidualnej.

Rozumiem, że teraz będą wprowadzane kolejne ułatwienia?

Tak. Pracujemy nad kolejnymi usługami w e-Urzędzie Skarbowym. Mają się one pojawić już w przyszłym roku. Przypomnę, że już dziś pracownik biura rachunkowego może mieć dostęp do konta spółki lub innej organizacji w serwisie e-Urząd Skarbowy, za jej zgodą, jako użytkownik konta organizacji (UKO). Dzięki temu księgowy nie musi dzwonić do urzędu skarbowego, żeby np. dowiedzieć się o zaległościach podatkowych klienta czy złożonych dokumentach, bo ma szybki dostęp do tych informacji z poziomu funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Jako UKO może dodatkowo załatwić indywidualną sprawę klienta, korzystając z centralnej infolinii KAS – tak samo jak pełnomocnik ogólny.

Obecnie pracujemy nad nową funkcjonalnością serwisu e-Urząd Skarbowy, dzięki której każda osoba fizyczna będzie mogła udostępnić informacje prezentowane na swoim koncie innej osobie, np. pracownikowi biura rachunkowego. Taka funkcjonalność z pewnością będzie chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców, którym zależy na tym, by ich biuro rachunkowe czy doradca podatkowy na bieżąco monitorowali stan rozliczeń podatkowych.

Co do innych ułatwień, nad którymi pracujemy, warto również wspomnieć o planowanym – z myślą o naszych klientach ze szczególnymi potrzebami – uruchomieniu usługi wideorozmowy ze wsparciem tłumacza polskiego języka migowego.

Infolinia KAS od przyszłego roku będzie także udzielać informacji w zakresie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF), a w akcji zeznań – w ramach dedykowanego kanału tematycznego – zapełni również wsparcie w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego.

Czy pracownik biura rachunkowego, który dostanie dostęp do konta w e-US osoby fizycznej, będzie mógł wygenerować tam telePIN, aby przez telefon załatwić indywidualną sprawę swojego klienta?

Na razie trwają prace koncepcyjne. Niewykluczone, że taka możliwość się pojawi. Za wcześnie jednak, aby to przesądzać.

Wróćmy jeszcze do obecnej sytuacji. Z komunikatów Ministerstwa Finansów wynika, że nadal nie wszystkie sprawy można załatwić poprzez infolinię KAS.

To prawda. W ramach centralnej infolinii KAS nie uzyskamy jeszcze informacji w sprawach związanych z egzekucją i upomnieniami. Dlatego nadal numery telefonów w tych kwestiach można znaleźć na internetowych stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Pracujemy jednak nad tym, aby centralna infolinia KAS była docelowo jednym punktem kontaktu telefonicznego z naszymi klientami.

Jak wygenerować telePIN?

To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę Podatki.gov.pl, zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel czy e-dowodu. Wybieramy sekcję „Ustawienia”, a w niej pozycję „Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej”, i klikamy w „Ustaw telePIN”. Wpisujemy sześciocyfrowy kod telePIN i możemy już z niego korzystać. Kod telePIN w każdym czasie możemy zmienić bądź usunąć. Musimy również pamiętać, aby nie udostępniać go innym osobom. ©℗

Rozmawiała Agnieszka Pokojska