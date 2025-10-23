Taki wniosek płynie z trzech interpretacji wydanych przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmienił on wcześniejsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o oświadczenie, w którym polski płatnik podatku u źródła deklaruje, że przy zachowaniu należytej staranności nie widzi przeszkód do zastosowania podatkowej preferencji (zwolnienia lub niższej stawki daniny) wynikającej z unijnej dyrektywy lub międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Złożenie takiego oświadczenia to jedna z metod pozwalających uniknąć stosowania tzw. mechanizmu pay and refund (drugim sposobem jest wystąpienie do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie o opinię o stosowaniu preferencji).

Mechanizm pay and refund oznacza, że wypłacając zagranicznemu podmiotowi powiązanemu dywidendy, odsetki lub należności licencyjne, których łączna kwota przekracza 2 mln zł rocznie, polska firma (płatnik podatku u źródła) powinna potrącić od nich podatek według polskiej stawki (20 proc. lub 19 proc.). W takim wypadku nie mają znaczenia niższe stawki lub zwolnienia wynikające z umów międzynarodowych. Dopiero potem można się ubiegać o zwrot różnicy.

Kiedy należy je złożyć

Od 2023 r. oświadczenie WH-OSC (w PIT jest to oświadczenie WH-OSP) należy złożyć „nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu”, w którym przekroczono limit 2 mln zł. Tak wynika z art. 26 ust. 7c ustawy o CIT. Wcześniej, w 2022 r., przepis wymagał, aby płatnik zrobił to „nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc”, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 mln zł. Przepisy nie określały jednak i nadal nie określają terminu, kiedy najwcześniej można złożyć oświadczenie. Dlatego powstał problem.

Przed wypłatą czy w dniu wypłaty?

Wydane interpretacje dotyczą spółek, które chciały uniknąć obowiązku zastosowania mechanizmu pay and refund. Dlatego złożyły oświadczenia WH-OSC. Obie uważały, że mogły to zrobić jeszcze przed wypłatą należności skutkującą przekroczeniem limitu 2 mln zł. Podkreśliły, że nawet nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., nie zmieniła zasady, że oświadczenie WH-OSC należy złożyć „nie później niż”, „najpóźniej”, nie zaś „nie wcześniej niż”. Brak jest więc przepisu, który wskazywałby, kiedy najwcześniej należy złożyć takie oświadczenie – argumentowały spółki.

Zgodził się z nimi dyrektor KIS w interpretacjach z: 23 czerwca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.291.2023.2.MR) i 22 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.649.2023.2.ANK oraz 0111-KDIB1-2.4010.650.2023.2.ANK).

Liczy się wiedza, a nie przypuszczenia

Uchylił je jednak szef KAS. Podkreślił, że preferencje w podatku u źródła są obwarowane warunkami, które muszą być spełnione na dzień wypłaty należności. W oświadczeniu WH-OSC płatnik informuje, że warunki są spełnione, a nie, że ma tylko takie przypuszczenia co do przyszłości. Wiedzę w tym zakresie można posiadać nie wcześniej niż w dniu dokonywania wypłaty – zauważył szef KAS. W jego przekonaniu oznacza to, że oświadczenie WH-OSC można złożyć najwcześniej w dniu przekroczenia limitu 2 mln zł wypłat na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego. Oświadczenie złożone wcześniej jest nieskuteczne – podsumował. ©℗