Dziś nie ma już tego problemu, bo 1 stycznia 2025 r. z art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprost wynika, że budowlą są tylko części budowlane kolei linowej, wyciągu narciarskiego oraz skoczni, w części niebędącej budynkiem. Wyrok NSA dotyczył jednak stanu prawnego sprzed nowelizacji.

O interpretację indywidualną wystąpiła spółka kierująca ośrodkiem narciarskim. Jest ona właścicielką infrastruktury, która obejmuje m.in. kolej linową krzesełkową oraz wyciąg talerzykowy. Obiekty te składają się z elementów budowlanych (np. fundamentów, stacji dolnej i górnej) oraz urządzeń technicznych (np. silników, lin nośnych, podpór, kół napędowych, krążków).

Spółka uważała, że powinna płacić podatek od nieruchomości tylko od części budowlanych kolejki i wyciągu. Natomiast urządzenia techniczne nie powinny być w ogóle uwzględniane w podstawie opodatkowania.

Cała infrastruktura narciarska

Burmistrz miasta, na terenie którego znajduje się ośrodek narciarski, stwierdził jednak, że budowlą jest cała infrastruktura narciarska – zarówno części budowlane, jak i urządzenia techniczne. Wyjaśnił, że wszystkie te elementy są niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wobec tego powinny być traktowane jako elementy budowli i podlegać w całości opodatkowaniu.

Stanowisko to podzielił WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 247/24). Orzekł, że przedmiotem opodatkowania jest budowla jako obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami zapewniającymi jej funkcjonowanie. Jeżeli instalacja zapewnia możliwość funkcjonowania budowli, to zasadniczo powinna być traktowana jako jej część, a nie jako odrębny przedmiot opodatkowania – wskazał WSA.

Tylko części budowlane

Spółka wygrała w sądzie kasacyjnym. NSA uznał, że kolej linowa stanowi kompleks powiązanych technicznie i technologicznie obiektów budowlanych oraz urządzeń służących do przewozu osób. - Kompleks ten nie może być traktowany jako jeden przedmiot opodatkowania. W przypadku kolei linowych budowle stanowią ich części budowlane – wyjaśniła sędzia Jolanta Sokołowska.

Wyrok NSA z 15 października 2025 r., sygn. akt III FSK 260/25