To jedna ze zmian, którą zaproponowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Inne w większości mają charakter doprecyzowujący i porządkujący. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która teraz trafi do drugiego czytania w Sejmie.

Opłata egzaminacyjna

Przypomnijmy, że zakłada ona m.in. zmiany dotyczące opłaty egzaminacyjnej. Dziś opłaty podane są kwotowo - w rozporządzeniu ministra finansów z 17 lutego 2023 r. (Dz.U. poz. 14). Wynoszą one: 1800 zł za egzamin i 900 zł za powtórkę niezdanej części pisemnej albo ustnej.

Po wejściu w życie nowelizacji mają one być powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (na wzór zasad funkcjonujących w zawodach prawniczych).

Chociaż w projekcie rozporządzenia dołączonego do projektu nowelizacji ustawy nie podano, jaki będzie to procent, do tej kwestii odniosła się przedstawicielka Ministerstwa Finansów podczas posiedzenia sejmowej komisji.

Wyjaśniła, że wysokość opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych ma być zbliżona do tej, jaka jest w przypadku egzaminów adwokackich i radcowskich – czyli będzie na poziomie ok. 3,5 tys. zł.

Te zmiany prawdopodobnie nie wejdą w życie od 1 marca 2026 r., ale później. Zgodnie bowiem z dotychczasowymi założeniami rozporządzenie w tym zakresie miałoby wejść w życie 1 lipca 2026 r.

Projekt nowelizacji przewiduje też sporo innych zmian dotyczących egzaminów. Przede wszystkim przestanie być publikowany wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych, które są podstawą do opracowania konkretnych zestawów egzaminacyjnych. Pojawiać się będą tylko przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami (tak jak w przypadku egzaminów na biegłego rewidenta).

Zmiany dla doradców podatkowych

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji przewiduje sporo zmian dla samych doradców podatkowych. Chodzi o to, że:

- niepłacenie składki członkowskiej do samorządu będzie mogło spowodować utratę prawa do wykonywania zawodu,

- w katalogu kar dyscyplinarnych pojawi się kara pieniężna. Będzie można ją wymierzyć w wysokości od jednej dziesiątej do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,

- czynności doradztwa podatkowego będzie można też wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia),

- doradcy podatkowi będą podczas rozpraw zakładać togę, ale prawdopodobnie dopiero na rozprawach przeprowadzanych od 1 stycznia 2027 r.