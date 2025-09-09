Z czego wynikają zmiany i kiedy zaczną obowiązywać

To część zmian zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przyjął rząd. Teraz trafi on do rozpatrzenia przez parlament. Zasadniczo przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. (część jednak zacznie obowiązywać od 1 kwietnia i część od 1 lipca 2026 r.).

Natomiast togi doradcy podatkowi założą na rozprawach przeprowadzanych od 1 stycznia 2027 r.

Nowe kary i konsekwencje dla doradców podatkowych

Z przyjętego przez Radę Ministrów projektu wynika, że ci, którzy nie zapłacą składek członkowskich w wysokości przekraczającej równowartość jej dwunastokrotności, stracą uprawnienia doradcy podatkowego. Taka przesłanka skreślenia z listy doradców podatkowych z urzędu zostanie wpisana wprost do ustawy.

Natomiast w katalogu kar dyscyplinarnych pojawi się kara pieniężna. Będzie można ją wymierzyć w wysokości od jednej dziesiątej do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (czyli w 2026 r. byłoby to od 466,6 zł do 55 992 zł). Przypomnijmy, że dziś doradca podatkowy może zostać ukarany jedynie:

upomnieniem,

naganą,

zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,

pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Ma się też pojawić możliwość wymierzania kary łącznej i wydania wyroku łącznego. Ponadto mają zostać zmodyfikowane przepisy dotyczące przedawnienia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a uregulowane – kwestie dotyczące przedawnienia karalności.

Nowy tytuł do świadczenia usług

Zgodnie z projektem czynności doradztwa podatkowego będzie można wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Dziś doradca podatkowy może to robić tylko jako przedsiębiorca, uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej albo na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 27 ustawy).

Doprecyzowanie przepisów

Zostanie też doprecyzowany katalog czynności doradztwa podatkowego zapisany w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Wprost z ustawy ma wynikać możliwość wydawania opinii i wyjaśnień w sprawach opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Chodzi np. o ponoszone przez przedsiębiorców opłaty od środków spożywczych (czyli podatek cukrowy) i od alkoholi w małych opakowaniach (małpkach).

Doradcy będą mogli reprezentować swoich klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami w tym zakresie.

Doradcy podatkowi będą mogli także pomagać lub wykonywać obowiązki informacyjne, sprawozdawcze oraz związane z raportowaniem, wynikające m.in. z prawa podatkowego i przepisów o wymianie informacji podatkowych, w imieniu i na rzecz podmiotów, na których te obowiązki ciążą

Egzamin zawodowy na doradcę podatkowego - co się zmieni?

Sporo nowości czeka też osoby, które zamierzają zdać w przyszłości egzamin na doradcę podatkowego. Przede wszystkim przestanie być publikowany wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych, które są podstawą do opracowania konkretnych zestawów egzaminacyjnych. Pojawiać się będą tylko przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami (tak jak w przypadku egzaminów na biegłego rewidenta).

Podawany będzie natomiast katalog tytułów aktów prawnych, które będą podstawą do opracowania pytań i zadań egzaminacyjnych.

Ponadto kandydaci będą mogli w trakcie egzaminów korzystać z tekstów aktów prawnych w większym zakresie niż dzisiaj. Dziś mogą to robić tylko przy pisaniu wystąpienia do organu lub sądu (nie podczas wypełniania testu).

Nowa formuła egzaminu dotyczyć będzie egzaminów przeprowadzanych po 30 czerwca 2026 r.

Nowością będzie wykorzystanie systemu teleinformatycznego do wnioskowania o egzamin i jego przeprowadzania.

Opłata za egzaminy na doradcę podatkowego - nowa formuła

Modyfikacji ulegną też przepisy dotyczące opłat egzaminacyjnych. Ich wysokość ma być powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (na wzór zasad funkcjonujących w zawodach prawniczych). Na razie jednak nie wiadomo, jaki to będzie procent (rozporządzenie w tym zakresie wejdzie w życie od 1 lipca 2026 r.).

Dziś w rozporządzeniu ministra finansów z 17 lutego 2023 r. (Dz.U. poz. 14) są podane konkretne kwoty: 1800 zł za egzamin i 900 zł za powtórkę niezdanej części pisemnej albo ustnej.