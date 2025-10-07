Doradcy podatkowi w togach

Jedną ze zmian będzie to, że doradcy podatkowi będą podczas rozpraw zakładać togę, jak czynią to dziś radcowie prawni i adwokaci. To zwiększy prestiż zawodu.

Doradcy założą je jednak dopiero na rozprawach przeprowadzanych od 1 stycznia 2027 r.

Nowe przepisy karne dla doradców podatkowych

Nowe przepisy spowodują, że za niepłacenie składek doradca podatkowy będzie mógł stracić uprawnienia. Stanie się tak, jeżeli nie zapłaci składki członkowskiej w wysokości przekraczającej równowartość jej dwunastokrotności. Będzie to nowa przesłanka skreślenia z listy doradców podatkowych z urzędu.

Na doradcę podatkowego będzie można też nałożyć nową karę dyscyplinarną - w formie pieniężnej. Jej wysokość będzie wynosić od jednej dziesiątej do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (czyli w 2026 r. byłoby to od 466,6 zł do 55 992 zł).

Dziś doradcy mogą zostać ukarani: upomnieniem, naganą, a także zawieszeniem lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Nowy tytuł do świadczenia usług

Po zmianach czynności doradztwa podatkowego będzie można wykonywać również na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Obecnie można to robić tylko jako przedsiębiorca, uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej albo na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 27 ustawy).

Doprecyzowanie przepisów

Przepisy, które rozpatrzą posłowie, mają też doprecyzować zakres czynności doradztwa podatkowego. Jednoznacznie umożliwią doradcom podatkowym udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Chodzi np. o ponoszone przez przedsiębiorców opłaty od środków spożywczych (czyli podatek cukrowy) i od alkoholi w małych opakowaniach (małpkach).

Dzięki temu – zdaniem Ministerstwa Finansów – zwiększy się bezpieczeństwo i ochrona podatników oraz innych podmiotów realizujących obowiązki z zakresu tych danin publicznych.

Doradcy podatkowi będą też mogli pomagać lub wykonywać obowiązki informacyjne, sprawozdawcze oraz związane z raportowaniem, wynikające m.in. z prawa podatkowego i przepisów o wymianie informacji podatkowych, w imieniu i na rzecz podmiotów, na których te obowiązki ciążą.

Egzamin na doradcę podatkowego - co się zmieni?

Po wejściu w życie zmian trudniej będzie zdać egzamin na doradcę podatkowego. Przestanie być publikowany wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych, które są podstawą do opracowania konkretnych zestawów egzaminacyjnych. Podawane będą tylko przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami, tak jak to jest już dziś w przypadku egzaminów na biegłego rewidenta.

Kandydat będzie też mógł się zapoznać z katalogiem tytułów aktów prawnych, które będą podstawą do opracowania pytań i zadań egzaminacyjnych.

Nowa formuła egzaminu dotyczyć będzie egzaminów przeprowadzanych po 30 czerwca 2026 r.

Opłata egzaminacyjna będzie natomiast powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (na wzór zasad funkcjonujących w zawodach prawniczych).

Zmienią się zasady funkcjonowania komisji egzaminacyjnej. Zwiększy się liczba członków oraz wzmocnione zostaną kompetencje i sprawność działania komisji.