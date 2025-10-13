Spytała o to spółka, której pracownicy i współpracownicy jeżdżą do klientów w celach serwisowych samochodami służbowymi. Ponosząc wydatki związane z tymi samochodami (m.in. zakup paliwa, raty leasingowe, serwis, naprawy), spółka odlicza 50 proc. VAT naliczonego.

Jej wątpliwości dotyczyły natomiast telefonów komórkowych połączonych z wbudowaną w samochodach specjalną aplikacją oraz montowanych w autach transponderów GPS, które umożliwiają śledzenie trasy i aktualnego miejsca położenia pojazdów.

Spółka uważała, że w tym wypadku może odliczyć całość VAT naliczonego. Nie są to bowiem – jak przekonywała – wydatki „związane z pojazdami samochodowymi” (jak mówi art. 86a ust. 1 ustawy o VAT), takie jak zakup paliwa czy opon. Tłumaczyła, że transpondery GPS mogą być wykorzystywane w dowolnym miejscu i w dowolnym urządzeniu.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że zakup i montaż transponderów GPS w firmowych autach ma jak najbardziej związek z używaniem pojazdów samochodowych. Są to wydatki ściśle związane z eksploatacją lub używaniem takich pojazdów, w myśl art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT – wskazał dyrektor KIS.

Zwrócił uwagę na to, co podkreśliła sama spółka we wniosku o interpretację – że zakup i montaż transponderów GPS pozwala jej nadzorować trasę samochodów i szybko lokalizować pojazdy, gdyby np. zostały one skradzione. Zauważył też, że urządzenia są montowane w każdym firmowym pojeździe, a pracownicy nie mają obowiązku ich demontażu po zakończonej pracy.

Koszty zakupu i montażu transponderów GPS są więc wydatkami związanymi z eksploatacją lub używaniem pojazdów w rozumieniu art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT – podsumował organ. ©℗