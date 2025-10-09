Najpierw gruchnęła wiadomość, że z przesyłaniem faktur do KSeF nie będzie jednak tak różowo, jak wydawałoby się jeszcze w sierpniu. Wtedy padły zapowiedzi, że KSeF powinien być gotowy do przetwarzania nawet 52 mln faktur dziennie i 9 mln faktur na godzinę. Ma więc zapewnić możliwość wprowadzania do 2500 faktur na sekundę. Brzmiało imponująco.

Limity wysyłania i odbierania faktur w KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy?

Minęły dwa miesiące i już wiemy, że zostaną wprowadzone limity wysyłania i odbierania faktur. Po ich przekroczeniu kolejne próby przesłania faktur będą tymczasowo blokowane. Pierwsze dni testów KSeF budzą obawy, czy system udźwignie faktury – napisaliśmy kilka dni temu na łamach DGP (nr 193/2025).

Jak poradzą sobie z tym firmy wystawiające tysiące faktur dziennie? „Można rozważać zakup elektryka, bo czekanie na stacji na fakturę może być już niedługo czymś całkowicie normalnym?” – radzi z przekąsem Zdzisław Modzelewski, partner w GWW TAX.

Potwierdzenie transakcji w KSeF 2.0. Nowe dokumenty i obowiązki

Nie minęło kilka dni, a tu kolejna niespodzianka – potwierdzenie transakcji. Nowy dokument, o którym w ogóle nie tylko nie było dotychczas mowy. Czyżby konkurent dla wizualizacji faktury?

Przede wszystkim nie wynika on z żadnego przepisu. Przedsiębiorcy dowiedzieli się o nim z … jednego z czterech podręczników KSeF 2.0, gdzie napisano: „Wydanie potwierdzenia transakcji nie będzie regulowane przepisami ustawy ani rozporządzenia z uwagi na fakt, że nie wiąże się z żadnymi nowymi obowiązkami dla podatników. Wprowadzenie tego rozwiązania jest odpowiedzią na potrzeby rynku, a korzystanie z niego jest w pełni dobrowolne.”

Potwierdzenie transakcji nie będzie fakturą w rozumieniu ustawy o VAT ani fakturą uproszczoną w rozumieniu rozporządzenia. Za to – jak czytamy w podręczniku – powinno ono posiadać nazwę „potwierdzenie transakcji” i mieć dwa kody QR.

A jeśli nie będzie miało dwóch kodów, to czy będzie nieważne? Na jakiej podstawie? Podręcznika KSeF 2.0?

Numery KSeF w JPK. Jak prawidłowo raportować faktury sprzedaży i zakupu?

Z podręcznika przedsiębiorcy dowiedzieli się o jeszcze jednej nowości. Zwróciliśmy na to uwagę w artykule Podręcznik KSeF 2.0 zaskoczył biznes (nr 195/2025). Otóż w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/V7K trzeba będzie podawać numery KSeF nie tylko wystawionych faktur sprzedażowych, ale także otrzymywanych faktur zakupowych. Niby można się było tego spodziewać, ale dlaczego w takim razie, co innego wynikało dotychczas z ministerialnego rozporządzenia? Rozporządzenie z 15 października 2019 r. w sprawie JPK_VAT z deklaracją (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.) zostanie znowelizowane – zapowiada MF. Oczywiście zapowiedź pada w … Podręczniku KSeF 2.0.

Wniosek? Rozporządzenie zostanie dostosowane do Podręcznika, a nie odwrotnie. „Z tym całym KSeF to nic nie jest pewne” – podsumowuje krótko doradca podatkowy Piotr Kępisty, autor bloga zrozumvat.pl