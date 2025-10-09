Po raz kolejny sąd stwierdził, że sama możliwość użycia pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza nie może pozbawiać prawa do odliczenia w całości VAT naliczonego.

Samochód używany wyłącznie służbowo

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Działalność tę wykonuje w Polsce i w Niemczech, a na jej potrzeby wykorzystuje samochód osobowy, stanowiący środek trwały w jego firmie. Samochód parkuje albo w miejscu zamieszkania stanowiącym zarazem siedzibę firmy, albo w miejscach prowadzenia robót w Polsce i w Niemczech.

Mężczyzna uważał, że może odliczać cały VAT przy ponoszeniu wydatków związanych z używaniem tego samochodu, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. We wniosku o interpretację podkreślił, że prowadzi stosowną ewidencję przebiegu pojazdu oraz przyjął regulamin użytkowania, który wyklucza użycie samochodu do celów prywatnych.