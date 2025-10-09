Po raz kolejny sąd stwierdził, że sama możliwość użycia pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza nie może pozbawiać prawa do odliczenia w całości VAT naliczonego.
Samochód używany wyłącznie służbowo
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Działalność tę wykonuje w Polsce i w Niemczech, a na jej potrzeby wykorzystuje samochód osobowy, stanowiący środek trwały w jego firmie. Samochód parkuje albo w miejscu zamieszkania stanowiącym zarazem siedzibę firmy, albo w miejscach prowadzenia robót w Polsce i w Niemczech.
Mężczyzna uważał, że może odliczać cały VAT przy ponoszeniu wydatków związanych z używaniem tego samochodu, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. We wniosku o interpretację podkreślił, że prowadzi stosowną ewidencję przebiegu pojazdu oraz przyjął regulamin użytkowania, który wyklucza użycie samochodu do celów prywatnych.
Wystarczy możliwość użycia samochodu do celów prywatnych
Mimo to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie są spełnione przesłanki pozwalające na uznanie, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wystarczy – jak wyjaśnił – sama możliwość wykorzystania auta do celów prywatnych, aby uznać, że jest ono użytkowane w sposób mieszany, nawet gdyby faktycznie takie użycie nie miało miejsca.
Organ przyjął, że co do zasady każdy samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest przeznaczony, ze względu na swoje cechy konstrukcyjne, do użytku mieszanego. Wyjątek od tej zasady – jak podkreślił dyrektor KIS – ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy sposób wykorzystywania pojazdu oraz ustalone zasady jego użytkowania – potwierdzone ewidencją przebiegu – wykluczają możliwość prywatnego użytku (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Nie wystarczy regulamin przyjęty przez podatnika, gdy auto jest parkowane w miejscu zamieszkania – uznał fiskus.
Parkowanie samochodu służbowego pod domem nie ma znaczenia
Podatnik wygrał w sądach obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 272/22) przypomniał, że organ interpretacyjny jest związany opisem podanym we wniosku o interpretację, a w tej sprawie wnioskodawca jasno wskazał, że używa samochodu tylko do celów działalności gospodarczej. Ponadto przyjął regulamin i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.
Natomiast samo parkowanie auta w miejscu zamieszkania, które jest równocześnie siedzibą firmy, nie przesądza o jego prywatnym użyciu – stwierdził WSA. Podkreślił, że możliwość hipotetycznego wykorzystania pojazdu do celów prywatnych nie może pozbawiać prawa do pełnego odliczenia VAT, jeśli podatnik wprowadził mechanizmy zabezpieczające przed takim użyciem.
Pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków na służbowy samochód
Tak samo orzekł sąd kasacyjny. Jak wyjaśniła sędzia Danuta Oleś, skoro podatnik posiada regulamin korzystania z pojazdu i prowadzi ewidencję jego przebiegu, to nie ma podstaw do tego, by automatycznie uznać, że istnieje możliwość prywatnego wykorzystania auta. Ponadto, w ocenie NSA, parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania podatnika nie ma znaczenia dla prawa do pełnego odliczenia VAT.
Wyrok NSA z 3 października 2025 r., sygn. akt I FSK 1618/22
