Pomysły zmian ma Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych. Przedstawiła je 22 stycznia 2026 r. podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, poświęconego wdrożeniu KSeF w Polsce.

Chodzi o zmiany, które, jak twierdzi OSCBR, mają zapewnić ciągłość rozliczeń, neutralność VAT oraz dostępność systemu dla małych firm i podatników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

KSeF a działalność gospodarcza

Jednym z nich jest wprowadzenie możliwości zarządzania przez biura rachunkowe certyfikatami KSeF w imieniu jednoosobowych działalności gospodarczych. Jak twierdzą przedstawiciele OSCBR, jej brak powoduje, że każda czynność związana z certyfikatem wymaga osobistego zaangażowania przedsiębiorcy. W praktyce znacząco utrudnia to obsługę księgową, szczególnie w przypadku mikrofirm i osób starszych. To też – jak wskazują eksperci – jest nierówne traktowanie podatników. Spółki bowiem mogą wyznaczyć administratora KSeF. Tymczasem to właśnie jednoosobowe działalności najczęściej korzystają z obsługi zewnętrznych biur rachunkowych.

Hasło do certyfikatu KSeF

Kolejny problem to brak możliwości odzyskania hasła do certyfikatu KSeF. W przypadku jego utraty jedyną ścieżką jest unieważnienie certyfikatu i wnioskowanie o nowy, co skutkuje przerwą w obsłudze systemu. OSCBR postuluje wprowadzenie funkcji resetu hasła po ponownym, silnym uwierzytelnieniu – zgodnie ze standardami e-administracji.

Tryb offline. Kredytowanie budżetu

Problem pojawia się też w przypadku stosowania trybu offline (niedostępność KSeF). Zdaniem OSCBR obecne regulacje prowadzą do naruszenia zasady neutralności VAT. Przykładowo podatnik, który skutecznie doręczył korektę in minus kontrahentowi w czasie niedostępności systemu, nie może obniżyć VAT należnego do momentu przesłania dokumentu do KSeF. To natomiast oznacza – na co wskazują eksperci – że przedsiębiorca kredytuje budżet państwa.

KSeF. Inne propozycje zmian

OSCBR postuluje też:

- zrównanie skutków podatkowych e-faktury i wizualizacji faktury doręczonej offline.

- umożliwienie korygowania faktur offline jeszcze przed nadaniem numeru KSeF ID.

- usunięcie asymetrii rozliczeń VAT pomiędzy sprzedawcą a nabywcą w okresach niedostępności systemu.