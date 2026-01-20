Badanie firm

Wynika to z badania „KSeF z perspektywy przedsiębiorców”, które IFIRMA przeprowadziła w grudniu 2025 r. Wzięło w nim udział 321 respondentów z mikrofirm, tj. osób samozatrudnionych i z tych, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników.

Termin wdrożenia KSeF

Przypomnijmy, że KSeF będzie wdrażany etapowo. Za jego pomocą będą musieli wystawiać faktury:

- od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,

- od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, 58 proc. respondentów jest za odroczeniem tych terminów. Tylko 18 proc. osób odpowiedziało, że jest im obojętne, czy tak się stanie, a 16 proc. jest za utrzymaniem obecnego harmonogramu.

Jak twierdzi Joanna Łuksza, kierownik zespołu ekspertów księgowych w IFIRMA, to że większość jest za zmianami terminów, wynika z jakości informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Chociaż resort publikuje przewodniki i organizuje np. środy z KSeF, to jej zdaniem nijak się ma to do praktyki. Informacje są przekazywane w bardzo skomplikowany sposób. Według ekspertki, niektóre praktyczne informacje można uzyskać, dzwoniąc na infolinię KAS, jeżeli trafi się na odpowiednią osobę.

Kto skorzysta na KSeF?

Co więcej, większość badanych, bo aż 54 proc., uważa, że największe korzyści ze wdrożenia KSeF będzie miała administracja publiczna. Tylko 16 proc. uważa, że skorzystają na tym obie strony. Tyle samo odpowiedziało, że skorzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy. Joanna Łuksza zwróciła uwagę, że KSeF będzie największą bazą dokumentów w posiadaniu fiskusa. Będą w niej szczegółowe informacje, jak np. przedmiot wystawionych dokumentów, również jaką usługę wykonał przedsiębiorca i niekiedy również w jakim czasie (liczba godzin). Według ekspertki to powoduje, że przedsiębiorcy są przekonani, iż to organy skorzystają na zmianie najbardziej, bo będą mogli wykorzystać te informacje do kontroli.

Jaki jest cel wdrożenia KSeF?

Takie postrzeganie zmian wynika też z tego, że dla jednej trzeciej respondentów głównym motywem ich wprowadzenia jest zmniejszenie nadużyć w VAT. Ponad jedna czwarta respondentów uznała, że KSeF ma przede wszystkim na celu cyfryzację i ujednolicenie rozliczeń, natomiast 18 proc., że zwiększy przejrzystość danych dotyczących faktur. Tylko 10 proc. osób stwierdziło, że wdrożenie KSeF ma uprościć i usprawnić obieg faktur w firmach.

Jakie są obawy przedsiębiorców?

Przeprowadzone badanie pokazuje też, jakie obawy mają przedsiębiorcy. I tak, najwięcej, bo 24 proc. respondentów, niepokoi się pomyłkami w nowych procedurach i konsekwencjami.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie o obawy:

- 22 proc. osób wskazało na bezpieczeństwo danych,

- 17 proc. na niepewność harmonogramu i wymogów,

- 15 proc. na ryzyko przerw lub awarii systemu,

- 7 proc. na niewystarczające wsparcie ze strony biura rachunkowego lub księgowego.

Tylko 9 proc. respondentów przyznało, że nie ma szczególnych obaw, natomiast 7 proc. nie umiało wskazać, co ich niepokoi.

Według Jakuba Muszyńskiego, księgowego z biura rachunkowego IFIRMA, gdyby badanie odbywało się obecnie, niewykluczone, że odpowiedzi byłyby inne. Na konferencji, która odbyła się 19 grudnia 2026 r., Zbigniew Stawicki, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zapewnił, że w 2026 r. na podatników nie będą nakładane żadne kary w związku z KSeF. Pisaliśmy o tym tutaj. Przedstawiciele resortu potwierdzili też wówczas, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na zmianę terminów wdrożenia KSeF.

Czy będą drukowane ustrukturyzowane faktury?

IFIRMA zapytała też przedsiębiorców, czy nadal zamierzają drukować faktury. Przypomnijmy, że zasadniczo nie będzie można przekazać wydruku faktury przedsiębiorcom, którzy muszą dostać ją w KSeF. Będzie można wydrukować wizualizację, ale tylko jeżeli zostanie nadany numer KSeF faktury. Mówili o tym przedstawiciele MF w rozmowie z DGP (patrz tutaj).

Czy więc firmy będą przekazywać takie wydruki? Najwięcej, tj. 28 proc. respondentów, wyjaśniło, że tak, ale tylko na życzenie klientów. Ponadto: 23 proc. osób stwierdziło, że będzie drukować prawie wszystkie faktury, 22 proc., że tylko w wyjątkowych sytuacjach, natomiast 18 proc. nie zamierza w ogóle drukować tych dokumentów.