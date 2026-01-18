Tylko Ministerstwo Finansów zachowuje spokój i zimną krew. Nie będzie przesunięcia terminów wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur – potwierdzili po raz kolejny przedstawiciele resortu na piątkowej konferencji. Deadline dla największych firm przypada na 1 lutego br.

System e-fakturowania wdrożono już w Belgii. W ciągu zaledwie kilku dni 75 proc. tamtejszych podatników VAT zaczęło wystawiać faktury ustrukturyzowane - poinformowali DGP przedstawiciele belgijskiego Ministerstwa Finansów. - Jest sukces – mówią. W Polsce na razie przeważają obawy.

Konstytucja w niczym nie pomoże

Z pisma, które resort finansów wysłał do administracji skarbowej w terenie, wynika, że podatnicy pokładają nadzieję w art. 51 ust. 2 Konstytucji RP. Przepis ten brzmi: „Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”. Ale z ministerialnego pisma wynika jasno, że urząd skarbowy nie powinien zgodzić się na zwolnienie z KSeF. Ma wręcz odmawiać wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Najmniejsi przedsiębiorcy skoczą na głęboką wodę

Podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele MF radzili, by nie czekać na ostatnią chwilę. To rada zwłaszcza dla najmniejszych podatników, którzy będą musieli zacząć wystawiać faktury przy użyciu KSeF dopiero od 1 stycznia 2027 r. Problem polega na tym, że tego samego dnia wejdą w życie również sankcje za brak stosowania KSeF. Zatem najmniejsi przedsiębiorcy, którzy wystawiają miesięcznie faktury na łączną kwotę do 10 tys. zł (wraz z VAT), nie dostaną żadnego okresu przejściowego. Co więcej, nie będą mieli na czym przećwiczyć stosowania KSeF, bo 1 lutego br. Ministerstwo Finansów wyłączy środowisko testowe i przedprodukcyjne (DEMO) Aplikacji Podatnika. Od tego dnia KSeF będzie działał już tylko w środowisku produkcyjnym, a więc w takim, które nie pozwala na testowanie. Podczas piątkowej konferencji zapewniano, że skarbówka będzie pomagać, a w urzędach będzie dostępne stanowisko treningowe, które pozwoli przećwiczyć logowanie się do Aplikacji Podatnika KSeF.

Potrzebny stan zamrożenia przed wdrożeniem KSeF

Obaw co do stanu przygotowań nie kryją programiści. - Mocno zaskoczyło mnie to, że na obecnym etapie są jeszcze wprowadzane zmiany programistyczne do KSeF. Nie spodziewałem się, że takie rzeczy mogą się dziać na tygodnie przed 1 lutego. To wprowadza niepotrzebne komplikacje tuż przed godziną zero – mówi w dzisiejszym wywiadzie dla DGP Ernest Frankowski, partner w ITNINE.

Podkreśla, że wdrożenie KSeF nie polega tylko na zaznajomieniu się z nowymi przepisami. To także, a może przede wszystkim, wdrożenie interfejsu programistycznego. - Uniwersalną zasadą jest, że zmian w kodzie nie robi się na „5 minut” przed terminem. Taka jest zasada – mówi nasz rozmówca. Dodaje, że wcześniej postulował 6 do 12 miesięcy stanu „zamrożenia”. - Teraz byłbym zadowolony chociaż z miesiąca albo trzech – mówi.

Współpraca: Agnieszka Pokojska, Mariusz Szulc