Chodzi o opublikowany właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów dostosowującego krajowe przepisy do nowych wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022‒2027, jakie przyjęła niedawno Komisja Europejska (Dz.Urz. UE C 153). Mają one zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Pisaliśmy o tym w DGP nr 79/2021 w artykule „Warszawa wypadnie z Polskiej Strefy Inwestycji i zwolnienia z CIT”. Wytyczne muszą jeszcze notyfikować poszczególne kraje członkowskie UE, stąd konieczne jest rozporządzenie Rady Ministrów.