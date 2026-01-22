Zdaniem Szefa KAS nie są to wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą spółki. Fiskus prezentuje takie stanowisko już od dłuższego czasu. Przykładem są interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2025 r.(sygn. 0111-KDIB1-1.4010.536.2025.2.KM), z 3 grudnia 2025 r. (sygn.0111-KDWB.4010.147.2025.2.KP). z 15 lipca 2025 r. (sygn.

0111-KDIB1-1.4010.311.2025.1.RH). Potwierdzano w nich, że wpłaty na PFRON nie są ani wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą, ani ukrytym zyskiem. Spółki, które ponoszą ten wydatek nie muszą więc płacić z tego tytułu estońskiego CIT. Dlaczego zatem interpretacja indywidualna z 30 listopada 2022 r. musiała zostać uchylona? Problem okazał się proceduralny. Dyrektor KIS samodzielnie ocenił w niej charakter innych wpłat na PFRON, które pracodawca ponosi w dniu rozwiązania umowy z niepełnosprawnym pracownikiem. Spółka jednak o to nie pytała.