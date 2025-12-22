Do tej kwestii odniósł się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.443.2025.2.AS. Z wnioskiem do niego wystąpiła opodatkowana estońskim CIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozważała przystąpienie do cechu rzemiosł różnych w charakterze członka wspierającego. Spółka planowała praktyczną naukę zawodu dla młodocianych pracowników i w tym celu musiała współpracować z właściwym cechem. Członkostwo w cechu wiąże się z obowiązkiem płacenia składek członkowskich. Cech ten ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle. Zgodnie z jego statutem członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które nie prowadzą działalności rzemieślniczej, lecz wspierają działalność organizacji.

Źródłem wątpliwości spółki było to, że w myśl art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT podatnik nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli posiada:

udziały (akcje) w kapitale innej spółki,

tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,

ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,

inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Cech nie jest spółką

Uwaga! Dyrektor KIS stwierdził, że cech rzemiosł różnych nie został wymieniony w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT jako podmiot, w którym posiadanie udziałów (akcji) uniemożliwia skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Organ dodał, że w szczególności cech rzemiosł różnych nie jest spółką. Udział w nim nie może też być uznany za prawo majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Zatem przystąpienie do cechu rzemiosł różnych w charakterze członka wspierającego nie wyłącza możliwości stosowania opodatkowania w formie estońskiego CIT, jeżeli spółka spełnia pozostałe warunki wymienione w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT.