Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że takie wynagrodzenie, wynikające z tzw. klauzuli earn-out, może być kosztem dopiero z chwilą zbycia kupionych udziałów. Tak stwierdził m.in. w interpretacjach z 31 lipca 2025 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.279.2025.1.BD) i z 14 grudnia 2021 r. (0111-KDIB1-1.4010.329.2021.1.MF). Tę wcześniejszą uchylił właśnie szef KAS.

Klauzula earn-out to popularny mechanizm stosowany przy fuzjach i przejęciach spółek. Część ceny za udziały lub akcje jest uzależniona od przyszłych wyników finansowych lub operacyjnych nabywanego podmiotu. Dlatego trafia do sprzedającego dopiero w momencie osiągnięcia ustalonych w umowie wskaźników. Jest to więc wynagrodzenie niepewne, uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Zależnie od wygranej

Spytała o to spółka, która kupiła pakiet udziałów w innej spółce. Strony transakcji umówiły się, że część ceny zostanie dopłacona, jeśli firma, której udziały były kupowane, wygra proces sądowy o odszkodowanie. Tak też się stało.

Spółka kupująca była przekonana, że może ten wydatek potrącić już w chwili jego poniesienia. Przekonywała, że będzie to pośredni koszt uzyskania przychodów z działalności operacyjnej, a nie z zysków kapitałowych. Argumentowała, że wynagrodzenie z klauzuli earn-out nie jest wypłacane w celu uzyskania dywidendy ani przyszłej sprzedaży udziałów.

Z chwilą zbycia udziałów

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że spółka, wypłacając dodatkowe wynagrodzenie, uzupełnia cenę sprzedaży udziałów, co nadal ma związek z zyskami kapitałowymi. Może więc zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu dopiero z chwilą zbycia kupionych udziałów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

W dacie poniesienia wydatku

Taką wykładnię kwestionują sądy administracyjne. Przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2024 r. (sygn. akt II FSK 280/24) oraz nieprawomocne orzeczenie WSA w Poznaniu z 6 listopada 2025 r. (I SA/Po 285/25). Sądy orzekają, że wynagrodzenie wynikające z klauzuli earn-out nie jest wydatkiem na zakup udziałów, a kosztem pośrednim związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodził się z tym teraz szef KAS. Potwierdził, że nie jest to koszt związany z zyskami kapitałowymi, a z działalnością operacyjną spółki. Do zmiany interpretacji indywidualnej przekonał go argument, że chodzi o wynagrodzenie, którego wypłata jest niepewna w chwili zakupu udziałów. Nie jest to w związku z tym koszt nabycia udziałów, a koszt pośredni, który jest rozliczany w chwili poniesienia wydatku – przyznał.

Interpretacja zmieniająca wydana przez szefa KAS z 2 stycznia 2026 r., sygn. DOP12.8221.30.2025