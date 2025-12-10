Już w piątek 12 grudnia 2025 ma się odbyć kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło pozostałych zmian przewidzianych w projekcie.

Przypomnijmy, że większość przepisów miała wejść w życie już od 2026, ale projekt nie został nawet przyjęty przez rząd. To zła informacja dla tych spółek, których zarząd nie podpisał na czas sprawozdań finansowych sporządzonych przed przejściem na estoński CIT. Fiskus uważa bowiem, że w takim przypadku zmiana formy opodatkowania była nieskuteczna.

Abolicja dla spółek w projekcie UD116 – możliwe rozszerzenie

Aby uratować spółki przed dopłatą podatku, MF w projekcie UD116 zaproponował abolicję.Zakłada ona, że spółki, w których księgi rachunkowe zostały zamknięte nie później niż do 31 sierpnia 2025 e., skutecznie wybrały opodatkowanie ryczałtem, jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i podpisane przez głównego księgowego.

- Podczas konferencji uzgodnieniowej przedstawiciele ministerstwa wyjaśnili, że jest to rozwiązanie „minimum” – relacjonuje Agnieszka Wnuk, doradczyni podatkowa i partnerka w Quidea. Dodała, że nie wykluczają, że abolicja zostanie rozszerzona i obejmie te spółki, których sprawozdania przed przejściem na estoński CIT nie zostały w ogóle podpisane ani przez zarząd, ani przez głównego księgowego. Warunkiem będzie m.in. sporządzenie ich w terminie w formacie XML.

Ekspertka poinformowała, że MF wyklucza zmianę dotychczasowej interpretacji przepisów wprowadzających warunek sporządzenia sprawozdania. Stoi bowiem na stanowisku, że brak terminowego podpisu sprawozdania oznacza niespełnienie warunków do przejścia na estoński CIT.

Resort zastanawia się natomiast nad zmianą przepisów i wyłączenia możliwości przejścia na estoński CIT w ciągu roku.

Nowa definicja ukrytych zysków w estońskim CIT

Podczas konferencji uzgodnieniowej MF potwierdziło, że nadal chce zmiany definicji ukrytych zysków. Chodzi o rozmaite świadczenia – pieniężne lub niepieniężne – przekazywane wspólnikom, udziałowcom, akcjonariuszom (bądź podmiotom z nimi powiązanym), tyle że w zakamuflowanej formie. Są one objęte ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli zostały przekazane w związku z prawem do udziału w zysku.

Zgodnie z obecną wersją projektu ma zostać usunięta przesłanka dotycząca związku świadczenia z prawem do udziału w zysku. Wskutek tego więcej świadczeń wypłacanych (dokonywanych) przez spółkę zostanie objętych estońskim CIT. Ponadto, katalog ukrytych zysków ma być poszerzony m.in. o wszelkiego rodzaju opłaty i należności:

- wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze,

- z tytułu świadczeń np. doradczych, księgowych, reklamowych, usług pośrednictwa.

Ukrytym zyskiem mają być też wynagrodzenia wypłacane z tytułu powtarzających się świadczeń (o których mowa w art. 176 kodeksu spółek handlowych).

- Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie wyłączenia z ukrytych zysków, którema dotyczyć wypłaty przez spółkę wynagrodzenia podmiotom powiązanym, które sprzedają jej materiały i towary – mówi Agnieszka Wnuk.

Wydatki niezwiązane z działalnością – planowane doprecyzowanie przepisów

Resort nie zmienia też planów dotyczących wprowadzenia definicji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – właśnie dla potrzeb ryczałtu od dochodów spółek. Mają to być wydatki poniesione w innym celu niż osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła, a także wszelkiego rodzaju opłaty i należności publicznoprawne o charakterze sankcyjnym.

Harmonogram prac nad nowelizacją CIT i PIT zapowiadany przez MF

Jak przekazuje Agnieszka Wnuk, zgodnie z przekazanymi przez MF informacjami, nowa wersja projektu pojawi się w styczniu 2026 r.. Natomiast w Dzienniku Ustaw nowelizacja ma zostać opublikowana w pierwszej połowie 2026 r.

Większość zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 r. (nie będzie to dotyczyło abolicji), czyli z co najmniej sześciomiesięcznym vacatio legis.