W odpowiedzi MF poinformowało m.in., że kontynuuje prace nad projektem nowelizacji ustawy o PIT, o CIT i innych ustaw (nr UD116). To ważna informacja dla spółek stosujących estoński ryczałt, których zarząd spóźnił się z podpisem sprawozdania. Fiskus twierdzi bowiem, że taka sytuacja oznacza nieskuteczne przejście na estoński CIT. W rezultacie takie spółki powinny zapłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach (klasyczny CIT) i to wstecz, a więc wraz z odsetkami za zwłokę. Z tym problemem boryka się wielu podatników.

Projekt nowelizacji o PIT i CIT

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na ich apele i postanowiło rozwiązać problem. W projekcie opublikowanym we wrześniu 2025 r. (nr UD116) zaproponowało abolicję podatkową. Zakłada ona, że spółki, w których księgi rachunkowe zostały zamknięte nie później niż do 31 sierpnia 2025 r., skutecznie wybrały opodatkowanie ryczałtem, jeżeli sprawozdanie zostało sporządzone w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i podpisane przez głównego księgowego.

Projekt zawiera jednak sporo innych zmian, np. ograniczenie w stosowaniu IP Box i objęcie tych dochodów daniną solidarnościową, zaostrzenie ulgi mieszkaniowej oraz uszczelnienie przepisów dotyczących estońskiego CIT, a także odnośnie do opodatkowania sprzedaży aut wykupionych z leasingu. Natomiast konsultacje tych pomysłów sporo się przeciągnęły.

A plan, który polegał na tym, że rząd przyjmie projekt jeszcze we wrześniu 2025 r., a zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., nie został zrealizowany. MF nie zdecydowało się też wyłączyć przepisów dotyczących abolicji dla „estońskich” spółek i wprowadzić je w innym projekcie. Pisaliśmy o tym w artykule „Nadal nie wiadomo, co z abolicją dla spółek z estońskim CIT” (DGP nr 228/2025).