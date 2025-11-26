Warunkiem jest jednak właściwe wydatkowanie środków.

Zwolnienie z CIT dla wspólnoty mieszkaniowej

W grę wchodzi bowiem zwolnienie z podatku dochodowego art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Dotyczy ono dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w tej części, w jakiej zostały one przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Przepis ten ustanawia dwa warunki, które muszą być spełnione łącznie. Po pierwsze, dochody muszą być faktycznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Po drugie, muszą być przeznaczone wyłącznie na utrzymanie tych zasobów.

Otrzymana rekompensata

Z pytaniem o ten przepis wystąpiła wspólnota mieszkaniowa, dla której deweloper wykonał usługę, tj. zadaszenia ramp zjazdowych do garażu podziemnego. Użył jednak do tego innych materiałów, niż miał użyć. W związku z tym strony zawarły pisemne porozumienie, zgodnie z którym deweloper wypłacił rekompensatę wspólnocie. Porozumienie miało charakter ugody cywilnej, nie zostało zawarte przed sądem.

Wspólnota zadeklarowała, że wykorzysta te pieniądze na prace związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wspólnoty (np. remonty, naprawy, konserwacje). Chciała się upewnić, że nie musi płacić CIT od otrzymanej kwoty.

Nie trzeba odprowadzać CIT

Potwierdził to dyrektor KIS. Przyznał, że w rozpatrywanej sprawie spełnione są oba warunki do zastosowania zwolnienia art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Po pierwsze, dochód został uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wyjaśnił, że pojęcie zasobów mieszkaniowych należy rozumieć jako „znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, a także grunty.”

Garaże stanowią zasoby mieszkaniowe wspólnoty, a źródłem otrzymanej od dewelopera rekompensaty z tytułu wykonania zadaszenia ramp zjazdowych do garażu w sposób odmienny niż zakładano pierwotnie, jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi – wyjaśnił organ.

Po drugie, jak sam podatnik wskazał, dochody zostaną wydatkowane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

W konsekwencji dochód z tytułu otrzymania rekompensaty objęty będzie zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, o ile w istocie przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – stwierdził dyrektor KIS.