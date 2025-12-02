Od 1 stycznia 2025 r. pracodawcy zatrudniający żołnierzy Obrony Terytorialnej (żołnierzy WOT) lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT i CIT.

Preferencja polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych ustawowo kwot.

Poza ulgą podatkową, pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy mogą liczyć na inne korzyści, m. in. preferencyjne traktowanie przy ubieganiu się ozamówienia publiczne.

Ulgę podatkową wPIT iCIT ztytułu zatrudnienia pracowników będących żołnierzami terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzami aktywnej rezerwy wprowadziłaustawa z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy. Przepisy tej ustawy dają szereg korzyści dla pracodawców, a jedną z nich jest ulga podatkowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku.

Na czym polega ulga podatkowa dla pracodawców zatrudniających żołnierzy?

Preferencja polega na możliwości odliczenia przez pracodawcę od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) kwot uzależnionych od długości nieprzerwanej służby wojskowej pełnionej przez żołnierza zatrudnionego w ramach stosunku pracy.

Okres służby żołnierza, ustala się na ostatni dzień roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia tego żołnierza w roku podatkowym.

Kwota odliczenia przysługuje na każdego zatrudnionego w ramach stosunku pracy żołnierza, któremu, zgodnie z umową o pracę, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli żołnierz był zatrudniony przez niepełny rok podatkowy, kwota odliczenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Ponadto mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy mogą podwyższać kwoty odliczenia o współczynnik 1,5.

Przedsiębiorcy zatrudniający przez cały rok podatkowy co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie są mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami, mogą podwyższać kwoty odliczenia o współczynnik 1,2.

Pracodawca dokonuje odliczenia w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym był zatrudniony żołnierz.

Ile pracodawca może odliczyć w ramach ulgi?

Ulga podatkowa zakłada możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) kwoty:

12 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 1 rok

15 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 2 lata

18 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 3 lata

21 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 4 lata

24 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 5 lat

Kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej (dochodu z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych w CIT). Nieodliczona za rok podatkowy kwota ulgi może być odliczana przez kolejne 5 lat.

Zasady stosowania ulgi regulują przepisy art. 26he ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18eg ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inne korzyści dla pracodawców

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy przewiduje również m. in. preferencyjne traktowanie przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, a także zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia pracownikowi – żołnierzowi WOT.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej pod adresem: https://terytorialsi.wp.mil.pl/dla-pracodawcy.