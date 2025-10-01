Gmina do tej pory stosowała metodę wynikającą z rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 999). Jej przedstawiciele uważają jednak, że jest ona nieadekwatna w stosunku do specyfiki działalności obiektów sportowych, a więc nie powinna mieć zastosowania względem wydatków związanych z ich funkcjonowaniem. W związku z tym zapytali, czy mogą wykorzystywać własną metodę obliczenia – metodę czasową. Uwzględniałaby ona czas odpłatnego i nieodpłatnego korzystania z obiektów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił tego stanowiska. Potwierdził, że ustawodawca dopuszcza możliwość zastosowania innej metody niż ta wskazana w rozporządzeniu, o ile lepiej odzwierciedla ona specyfikę działalności. Jednak gmina – w ocenie organu podatkowego – nie wykazała, by zaproponowana przez nią metoda czasowa spełniała ten warunek.

Zdaniem dyrektora KIS ten sposób obliczeń uwzględnia jedynie czas wykorzystania obiektów, a nie charakter działalności jednostki budżetowej i sposób jej finansowania. Ponadto metoda gminy nie uwzględnia faktu, że koszty utrzymania obiektów są ponoszone także w nocy oraz w dni, gdy hale pozostają zamknięte. W związku z tym nie daje ona możliwości precyzyjnego ustalenia kosztów związanych ze stopniem wykorzystywania obiektów do działalności gospodarczej.

Gmina może stosować własną metodę obliczania proporcji odliczenia VAT

Sądy zgodziły się z gminą. WSA w Warszawie (sygn. akt I SA/Ke 176/22) podkreślił, że jej działalność w zakresie udostępniania obiektów sportowych ma charakter w przeważającej mierze gospodarczy, a czynności niepodlegające VAT są marginalne. Dlatego zastosowanie metody czasowej jest bardziej adekwatne i właściwe, także w odniesieniu do kosztów ponoszonych w czasie, gdy obiekty pozostają zamknięte.

Tak samo orzekł sąd kasacyjny. Sędzia podkreślił, że to podatnik najlepiej zna specyfikę własnej działalności i ma prawo dobrać taki sposób kalkulacji, który najpełniej ją odzwierciedla, pod warunkiem że spełnia kryteria wynikające z ustawy o VAT. Wobec tego NSA uznał, że gmina może stosować metodę czasową, gdyż jest ona w jej przypadku bardziej adekwatna.

Wyrok NSA z 25 września 2025 r., sygn. akt I FSK 1447/22