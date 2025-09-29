To kolejne orzeczenie tego sądu, w którym staje on po stronie podatników i stwierdza, że przelanie pieniędzy na konto osoby trzeciej nie pozbawia obdarowanego prawa do zwolnienia z podatku. Wcześniej stwierdził tak m.in. w wyrokach z 29 października 2024 r. (sygn. akt III FSK 19/23), 12 grudnia 2024 r. (III FSK 669/23) i 9 kwietnia 2025 r. (III FSK 977/23).

Darowizna od syna. Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku?

Tym razem chodziło o kobietę, która kupiła mieszkanie częściowo za pieniądze otrzymane od syna. Problem polegał na tym, że przekazał on je bezpośrednio ze swojego konta na rachunek sprzedawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że takie działanie wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku przewidzianego dla darowizn od najbliższych osób, zaliczanych do tzw. zerowej grupy podatkowej. Zaznaczył, że zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 warunkiem zwolnienia jest to, że obdarowany udokumentuje otrzymanie darowizny dowodem przekazania na swój rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Fiskus upiera się, że w przypadku przelania środków na konto osoby trzeciej warunek ten nie zostaje spełniony. Jego zdaniem ze zwolnienia można w takiej sytuacji skorzystać tylko, jeśli przelew trafia na subkonto osoby obdarowanej wyodrębnione w ramach rachunku sprzedawcy.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przy przelewie na konto sprzedawcy

Stanowiska skarbówki nie podzielają sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2351/23) orzekł, że również przekazanie przedmiotu darowizny na rachunek bankowy sprzedawcy nieruchomości umożliwia skorzystanie przez osobę obdarowaną ze zwolnienia na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podkreślił, że warunek udokumentowania transferu pieniędzy należy traktować jako wymóg natury technicznej mający na celu potwierdzenie rzeczywistego charakteru darowizny. W ocenie sądu I instancji zostaje on spełniony też wtedy, gdy darowizna jest udokumentowana dowodem przekazania środków na rachunek bankowy należący do podmiotu innego niż obdarowany, ale na jego rzecz.

Udokumentowanie darowizny. Klucz do zwolnienia z podatku

NSA utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. W uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Dalkowska wyjaśniła, że wpłata środków na konto sprzedawcy nieruchomości spełnia wymogi zawarte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ przelew odbywa się w związku z umową łączącą sprzedawcę z obdarowanym, a nie sprzedawcę z darczyńcą.

– Chodzi o to, aby obdarowany po prostu udokumentował darowiznę. Nie ma znaczenia, na czyje konto trafiają środki, jeśli wiadomo, że są one przeznaczone dla obdarowanego – wskazała sędzia Dalkowska.

Wyrok NSA z 25 września 2025 r., sygn. akt III FSK 629/24