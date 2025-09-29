Taka sama zasada dotyczy prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Środki ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości, przeznaczone na zakup kolejnej, do której przynależy garaż, będą wolne od PIT. Podatek trzeba za to zapłacić, gdy zakupiony zostanie garaż lub miejsce postojowe w nieruchomości z odrębną księgą wieczystą. Potwierdzają to interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych.

Najnowsza z interpretacji dotyczyła obowiązującego od 31 sierpnia 2023 r. zwolnienia z PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.) preferencja dotyczy sprzedaży „praw własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego”. Warunkiem jest, aby kupującym była osoba fizyczna lub osoby fizyczne i w dniu sprzedaży oraz przed tym dniem nie przysługiwało im jakiekolwiek z tych praw lub udział w nich, chyba że nie przekracza on 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Kobieta, której dotyczyła interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 września 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.385.2025.2.JKU), była przekonana, że spełnia wszystkie te warunki. Uważała, że w tym kontekście nie ma znaczenia, iż kupiła swoje pierwsze samodzielne mieszkanie wraz z udziałem w posiadającym odrębną księgę wieczystą lokalu niemieszkalnym (hali garażowej wielostanowiskowej) w tym samym budynku. Podkreślała, że zarówno mieszkanie, jak i miejsce postojowe znajdują się w tym samym budynku i są częścią składową gruntu, na którym jest on posadowiony.

Odrębna księga wieczysta a opodatkowanie nieruchomości

Dyrektor KIS nie dał się jednak przekonać. Przywołał art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048), zgodnie z którym samodzielne lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości. Z kolei w myśl art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 341) odrębne księgi wieczyste prowadzi się dla każdej nieruchomości, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to również nieruchomości lokalowych i nieruchomości, w których zostały one wyodrębnione.

Z tego zaś wynika, że kobieta nabyła prawo własności dwóch odrębnych lokali stanowiących odrębną nieruchomość i wolny od PCC może być wyłącznie zakup pierwszego z nich (lokalu mieszkalnego) – podsumował dyrektor KIS. Inne wnioski płyną z interpretacji indywidualnej wydanej 28 marca 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.62.2024.1.KK). W tym przypadku chodziło jednak o zakup mieszkania, garażu i wiaty będących częściami składowymi gruntu „w ramach jednej działki ewidencyjnej”. Nie było więc podstaw do odmowy zwolnienia.

Ulga mieszkaniowa i zakup garażu lub miejsca postojowego. Co warto wiedzieć?

To samo dotyczy prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Przypomnijmy, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o PIT pozwala ona uniknąć 19 proc. PIT od sprzedaży nieruchomości, jeśli uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na jeden z własnych celów mieszkaniowych w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, gdy nastąpiła sprzedaż. I tak – zakup miejsc postojowych wraz z komórką lokatorską, które nie stanowią odrębnej nieruchomości (od lokalu mieszkalnego), uprawnia do ulgi mieszkaniowej, co potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2024 r. (sygn. II FSK 300/22).

Jeśli jednak środki ze sprzedaży starego mieszkania zostaną przeznaczone m.in. na zakup miejsca postojowego lub garażu z odrębną księgą wieczystą, to w tym zakresie trzeba będzie zapłacić PIT. Potwierdza to interpretacja indywidualna z 27 lutego 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.962.2024.1.KR), w której dyrektor KIS stwierdził, że „miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym w budynku, w którym znajdował się lokal mieszkalny – chociaż związane są z zakupionym lokalem mieszkalnym – to stanowią odrębną nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą. Nie można więc uznać, że spełniają definicję »pomieszczenia przynależnego« nierozerwalnie związanego z zakupionym odrębnie lokalem mieszkalnym”.