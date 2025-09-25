Kiedy stosuje się zwolnienie z PCC

Przypomnijmy, że zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje przy zakupie na rynku wtórnym (bo wtedy zasadniczo jest PCC):

- prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

- prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli: „kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia”. Wynika to z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC.

Aby więc skorzystać z preferencji, podatnik zasadniczo nie może być właścicielem innej nieruchomości i nie mógł być nim w przeszłości.

Podatniczka posiadała domek letniskowy

O zwolnienie z PCC spytała kobieta, która w przeszłości miała nieruchomości na Białorusi. Tłumaczyła jednak, że w ewidencji gruntów i budynków była ona wpisana jako „dom ogrodowy, dom letniskowy (dacza)”. Zapewniała, że budynek był jedynie do użytku sezonowego i nie można było w nim zarejestrować stałego miejsca zamieszkania. Teraz kobieta zamierza kupić swój pierwszy dom. Chciała się upewnić, że to będzie jej pierwszy „lokal mieszkalny” i wobec tego przy jego zakupie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z PCC.

Domek letniskowy nie wyklucza zwolnienia z PCC

Potwierdził to dyrektor KIS. Powołał się na art. 3 pkt 2 i 2a prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.). Organ wyjaśnił, że wynika z niego, iż budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest budynek w stanie umożliwiającym jego normalne użytkowanie i tym samym służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Natomiast domek letniskowy jako budynek rekreacji indywidualnej nie spełnia tych kryteriów. Dodatkowo organ zwrócił uwagę, że w prawie budowlanym, w załączniku „Kategoria obiektów budowlanych” domki letniskowe znajdują się w innej kategorii niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

Ponieważ własnością kobiety był wyłącznie budynek, w którym nie można było zaspokajać potrzeb mieszkaniowych, to przy zakupie nieruchomości mieszkalnej (domu lub mieszkania) będzie mogła zastosować zwolnienie z PCC – potwierdził dyrektor KIS.