Zasady ich stosowania przedstawia poniższa tabela, która została opublikowana przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ksef.podatki.gov.pl. Wcześniej o sposobach wystawiania faktur, w szczególności o trybie offline24, pisaliśmy w artykule „Tryb offline24 ułatwi życie wielu przedsiębiorcom” (DGP nr 186/2025).
Nowe tryby KSeF: zmiany i zasady wystawiania faktur online i offline
Ministerstwo Finansów zastrzegło jednak, że tabela została przygotowana na etapie założeń do nowelizacji z 5 sierpnia 2025 r. ustawy o VAT oraz ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. poz. 1203) i projektu rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 827).
– Tabela jest zgodna z opublikowanymi już przepisami nowelizacji, bo na etapie prac parlamentarnych nic w tym zakresie się nie zmieniło – przyznaje Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP. Dodaje, że jest też zgodna z ostatnią wersją projektu rozporządzenia z 28 sierpnia 2025 r.
– Dobrze, aby minister finansów i gospodarki już podpisał ostateczną wersję przepisów wykonawczych, aby podatnicy mogli dostosować swoje systemy, nie obawiając się, że coś się w tym zakresie jeszcze zmieni – podkreśla ekspertka.
Jak wystawiać faktury w KSeF. Tryb online, offline24, offline i awaryjny
Przyjęte już przepisy (nowelizacji z 5 sierpnia 2025 r. i poprzednich) wprowadzą następujące tryby wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
- przy użyciu KSeF, czyli online. Podatnik będzie musiał ją wysłać do systemu tego samego dnia, którego została wystawiona (jeżeli zrobi to następnego dnia, faktura będzie uznana za wystawioną w trybie offline24);
- tryb offline24. Przedsiębiorca będzie stosował go, gdy nie będzie miał dostępu do internetu, pojawią się problemy techniczne z dostępem do sieci, ale też może skorzystać z tej opcji, nawet gdy nie będzie miał tego typu kłopotów. Fakturę będzie jednak trzeba przesłać do KSeF do końca następnego dnia roboczego;
- tryb offline trzeba będzie stosować, gdy Ministerstwo Finansów będzie prowadzić prace serwisowe systemu. Fakturę przedsiębiorcy będą musieli przesłać do KSeF następnego dnia roboczego po dniu, w którym zakończy się niedostępność systemu;
- tryb awaryjny. Przedsiębiorcy będą go stosować, gdy nastąpi awaria KSeF ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MF. Na przesłanie faktury do systemu będzie siedem dni od zakończenia awarii.
Możliwy będzie też tryb awarii całkowitej, która ma być ogłoszona w środkach społecznego przekazu. W takim przypadku jednak faktury nie będą wystawiane w formie ustrukturyzowanej, ale w postaci papierowej lub elektronicznej (np. w formie PDF).
Terminy obowiązkowego stosowania KSeF dla przedsiębiorców w 2026 roku
Przypomnijmy, że nowelizacja 5 sierpnia 2025 r. wprowadziła harmonogram wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązkowo będą musieli go stosować:
- od 1 lutego 2026 r. – przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,
- od 1 kwietnia 2026 r. – pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.
Jednak wszystkie podmioty będą zobowiązane do odbioru faktur poprzez KSeF od 1 lutego 2026 r. ©℗
Tryby wystawiania faktur
|Procedura
|Tryb online
|Tryb offline24
|Tryb offline – niedostępność ksef
|Tryb awaryjny
|Awaria całkowita
|Podstawa prawna
|Art. 106na ustawy o VAT
|Art. 106nda i art. 106nha ustawy
|Art. 106nh ustawy
|Art. 106nf ustawy
|Art. 106ng ustawy
|Przesłanka stosowania
|Brak ograniczeń ustawowych w stosowaniu (z wyjątkiem okoliczności takich jak niedostępność systemu, awaria KSeF, awaria całkowita).
|Brak ograniczeń ustawowych.
|Niedostępność KSeF ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MF.
|Awaria KSeF ogłoszona w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym.
|Awaria KSeF ogłoszona w środkach społecznego przekazu.
|Sposób wystawienia faktury
|Faktura zgodna ze strukturą logiczną FA, przesłana do KSeF w dacie wskazanej w polu P_1 struktury logicznej FA.
|Faktura w postaci elektronicznej zgodna ze strukturą logiczną FA.
|Faktura w postaci elektronicznej zgodna ze strukturą logiczną FA.
|Faktura w postaci elektronicznej zgodna ze strukturą logiczną FA.
|Faktura w postaci papierowej lub faktura elektroniczna.
|Data wystawienia faktury
|Data przesłania faktury do KSeF. Aby jednak uznać fakturę za fakturę online, data w polu P_1 powinna być taka sama jak data przesłania faktury do KSeF.* Jeśli data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data wskazana w polu P_1 – fakturę uznaje się za wystawioną w trybie offline24, a datą jej wystawienia będzie data wskazana przez podatnika w polu P_1.
|Data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.
|Data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.
|Data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.
|Data wskazana przez podatnika, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy.
|Termin przesłania faktury do ksef
|Obowiązują wyłącznie ustawowe terminy wystawienia faktury (co do zasady do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki).
|Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wystawienia.
|Jeden dzień roboczy od dnia zakończenia niedostępności KSeF.
|Siedem dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.
|Faktury nie przesyła się do KSeF.
|Sposób udostęnienia faktury nabywcy
|Nabywca otrzymuje fakturę w KSeF.Wyjątek: nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony.
|Nabywca otrzymuje fakturę w KSeF. Wyjątek: nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony.
|Nabywca otrzymuje fakturę w KSeF. Wyjątek: nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony.
|Nabywca otrzymuje fakturę w postaci uzgodnionej (poza KSeF lub w KSeF).
|Brak regulacji szczególnych. Faktura nie jest przesyłana do KSeF, czyli udostępnienie faktury nabywcy zawsze następuje poza KSeF.
|Data otrzymania faktury przez nabywcę
|Data przydzielenia numeru KSeF lub w przypadku nabywcy, o którym mowa w art. 106bg ust. 4 ustawy - data faktycznego otrzymania przez nabywcę.
|Data przydzielenia numeru KSeF lub w przypadku nabywcy, o którym mowa w art. 106bg ust. 4 ustawy - data faktycznego otrzymania przez nabywcę.
|Data przydzielenia numeru KSeF lub w przypadku nabywcy, o którym mowa w art. 106bg ust. 4 ustawy - data faktycznego otrzymania przez nabywcę.
|Data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF lub data przydzielenia numeru KSeF (w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej). W przypadku faktury wystawionej na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy – zawsze data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF.
|Brak regulacji szczególnych. Faktura nie jest przesyłana do KSeF, czyli istotna jest data faktycznego otrzymania faktury.
|Obowiazek opatrzenia kodem qr przy przekazaniu nabywcy poza ksef
|Tak. Występuje jeden kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem zawierającym numer KSeF faktury.
|Tak. Występują dwa kody: - kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem „OFFLINE”, - kod QR (służący do weryfikacji certyfikatu) z napisem „CERTYFIKAT”.
|Tak. Występują dwa kody: - kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem „OFFLINE”, - kod QR (służący do weryfikacji certyfikatu) z napisem „CERTYFIKAT”.
|Tak. Występują dwa kody: - kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem „OFFLINE”, - kod QR (służący do weryfikacji certyfikatu) z napisem „CERTYFIKAT”.
|Brak kodu QR na fakturze. Faktura nie jest przesyłana do KSeF.
|Obowiązek opatrzenia kodem qr - użycie poza ksef po przesłaniu do ksef (faktura ma już nadany nr ksef)
|Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z napisem zawierającym nr KSeF faktury.
|Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z napisem zawierającym nr KSeF faktury.
|Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z napisem zawierającym nr KSeF faktury
|Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z napisem zawierającym nr KSeF faktury.
|Brak kodu QR nafakturze. Faktura nie jest przesyłana do KSeF.
* Źródło: MF
