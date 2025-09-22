Ministerstwo Finansów przygotuje także wiążące objaśnienia podatkowe w zakresie KSeF. Na razie opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur. Ponadto, już w najbliższą środę, Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi pierwsze bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w tym zakresie.

To tylko początek działań MF w tej kwestii – wynika z wypowiedzi Krzysztofa Rogowskiego, dyrektora Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej, podczas X konferencji Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Dyrektor zapewnił, że data 1 lutego 2026 r., kiedy ma ruszyć obowiązkowy KSeF, jest niezagrożona.

Szkolenia z KSeF będą bezpłatne i będą odbywać się w każdą kolejną środę od 24 września do połowy grudnia 2025 r. Mają je prowadzić poszczególne urzędy skarbowe - zarówno stacjonarnie, jak i w formie online. Szkolenia będą podzielone na osiem bloków tematycznych.

Pytania i odpowiedzi

Na stronie internetowej MF zostały już opublikowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące KSeF. Można w nich znaleźć m.in. podstawowe informacje o systemie informatycznym, zasady obowiązywania KSeF, zasady wystawiania i otrzymywania faktur, informacje o zasadach autoryzacji w systemie.

Nowa wersja - KSeF 2.0

30 września 2025 r. przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć testy internetowego środowiska KSeF w jego docelowej wersji (KSeF 2.0). Przypomnijmy, że wcześniej przedsiębiorcy mogli wykonywać testy systemu w nieaktualnym już środowisku testowym KSeF 1.0, które zostało wyłączone 1 września br. Wersja 2.0. to wersja docelowa, która uwzględnia wszystkie nowe funkcjonalności KSeF.

Kolejne nowości w KSeF już w listopadzie

Od 1 listopada 2025 r. przedsiębiorcy będą mogli występować o nadanie im certyfikatów wystawcy faktury, które pozwolą na uwierzytelnienie w KSeF. Certyfikaty są niezbędne do wystawiania e-faktur na wypadek awarii systemu oraz w trybie offline24.

Następnie, w pierwszych dniach listopada 2025 r. powinna zostać udostępniona testowa wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, która pozwoli przedsiębiorcom zapoznać się z funkcjonalnościami Krajowego Systemu e-Faktur. Tak wynikało ze słów dyrektora Rogowskiego.

Resort finansów nie wyklucza przy tym zmian w środowisku informatycznym KSeF 2.0, ale jak zapewnił dyr. Rogowski, nastąpi to albo na wniosek samych przedsiębiorców albo już po wdrożeniu systemu (co nastąpi 1 lutego 2026 r.), gdy znane będą pierwsze doświadczenia z obowiązywania KSeF.

Będą objaśnienia podatkowe dotyczące KSeF

Niezależnie od opublikowanych już odpowiedzi na pytania dotyczące KSeF, Ministerstwo Finansów przygotuje także wiążące objaśnienia podatkowe. Z wypowiedzi dyr. Rogowskiego wynikało, że będą one dotyczyć najbardziej problematycznych kwestii merytorycznych. Objaśnienia nie zostaną jednak wydane, zanim resort finansów nie zakończy prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do nowelizacji z 5 sierpnia 2025 r. Nie można więc jeszcze przesądzić, kiedy to nastąpi – wynikało ze słów dyrektora Rogowskiego.

Sankcje dotyczące faktur ustrukturyzowanych dopiero od 2027 r.

Krzysztof Rogowski zapewnił, że choć wszyscy przedsiębiorcy powinni być gotowi na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych już 1 lutego 2026 r., to cały 2026 r. ma być traktowany przez fiskusa ulgowo. Będzie to bowiem rok, w którym zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja skarbowa będą się dopiero uczyć funkcjonowania KSeF, nie można więc wykluczyć błędów. Właśnie z tego względu sankcje za wystawianie faktur poza KSeF będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2027 r.