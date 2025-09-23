Jeszcze w 2025 r. rząd ma przyjąć projekt tej nowelizacji, na razie opublikowane zostały jej założenia.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy za VAT – nowe przepisy 2025

Resort proponuje, aby rozszerzyć zakres mechanizmu solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy (art. 105a ustawy o VAT) ze względu na – jak argumentuje – wykryte nieprawidłowości.

Solidarna odpowiedzialność ma obowiązywać m.in. wobec transakcji, w których podatnik wiedział, że fakturę opłaconą w mechanizmie podzielonej płatności wystawił podmiot nieistniejący lub że potwierdza ona czynność, która nie została dokonana, bądź podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Nabywca odpowie też solidarnie za zaległości związane m.in. z usługami budowlanymi o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł oraz z niektórymi usługami niematerialnymi.

Odmowa rejestracji VAT przez urząd skarbowy. Kto może zostać odrzucony?

Nowelizacja ma również ułatwić naczelnikowi urzędu skarbowego odmowę zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT. Ma to dotyczyć m.in. wniosków składanych przez firmy zagraniczne, które mimo takiego obowiązku nie ustanowiły przedstawiciela podatkowego.

Naczelnik urzędu będzie mógł też odmówić rejestracji aż do momentu, gdy „gdy podmiot wykreślony ze względu na brak złożenia deklaracji nie uzupełni brakujących deklaracji”.

Biała lista VAT. Jak sprawdzić kontrahenta w przeszłości

Planowane zmiany zmierzają również do tego, aby w wykazie czynnych podatników VAT można było sprawdzić, czy kontrahent był takim podatnikiem w przeszłości (na wybrany dzień). Obecnie jest to możliwe tylko według stanu na dzień weryfikacji.

Małżonkowie a VAT. Nowe zasady opodatkowania działalności w gospodarstwie rolnym

Celem jest także wdrożenie do polskiego prawa wskazówek płynących z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 r. (sygn. C-697/20). Trybunał orzekł wtedy, że małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą w ramach jednego gospodarstwa rolnego mogą być odrębnymi podatnikami VAT.

Dodajmy, że następnie, 3 kwietnia 2025 r. TSUE orzekł, iż wspólnie działający małżonkowie, których łączy wspólność majątkowa, mogą być jednym podatnikiem VAT (C-213/24). Jednak z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że nowelizacja będzie wdrożeniem tylko tez wyroku TSUE z 2022 r., a nie z 2025 r.

Pozorność czynności a odliczenie VAT. Wytyczne TSUE 2023

Nowelizacja ma też służyć wdrożeniu wskazówek płynących z innego wyroku TSUE – z 25 maja 2023 r. (C-114/22). Wynikało z niego, że fiskus, chcąc odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT naliczonego z uwagi na pozorność czynności dokumentowanej fakturą, nie może oceniać pozorności transakcji wyłącznie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Musi wykazać, że transakcja była pozorna w świetle prawa unijnego, a jeśli została faktycznie dokonana – że jest ona wynikiem oszustwa lub nadużycia prawa.

Skład VAT w Polsc. Uproszczenia dla firm w obrocie międzynarodowym

Ministerstwo Finansów chce także wprowadzić do przepisów instytucję tzw. składu VAT. Pozwoli to uprościć rozliczenie i pobór podatku firmom zajmującym się międzynarodowym obrotem towarowym. Resort zwrócił w tym kontekście uwagę, że niektóre kraje członkowskie wprowadziły już podobne rozwiązanie i było to z korzyścią dla firm działających na ich terytorium. Dostawy towarów do składu VAT mogą być bowiem opodatkowane zerową stawką podatku. Daninę płaci się z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu. W Polsce podobne rozwiązanie obowiązuje obecnie w ograniczonym zakresie i dotyczy dostaw towarów objętych procedurą składowania celnego.

Etap legislacyjny:

Założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nr UD314) - w wykazie prac legislacyjnych rządu