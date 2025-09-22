Rada Ministrów podjęła decyzję – trzeba im przywrócić możliwość rozliczania VAT związanego z importem towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Chodzi o firmy mające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO – Authorised Economic Operator) i mające pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego. Zmiana umożliwi im rozliczanie importu w procedurze z art. 33a ustawy VAT również wtedy, gdy zgłoszenie uzupełniające składane jest po upływie czterech miesięcy. Nowelizacja obejmie również przypadki, w których zgłoszenie uproszczone złożono po 18 czerwca 2025 r.

System AIS/IMPORT PLUS

Nowy system celny AIS/IMPORT PLUS został uruchomiony 19 czerwca 2025 r. Było to konieczne, by wdrożyć unijne przepisy celne. Od tej pory zmienił się m.in. zakres danych wymaganych dla zgłoszeń uproszczonych. Zgłoszenie uproszczone nie zawiera już danych w zakresie należności celnych i podatkowych. Podatnik musi obliczyć i wykazać podatek dopiero w zgłoszeniu uzupełniającym. Co do zasady przedkłada je organom celnym dopiero w terminie 10 dni od daty:

zwolnienia towarów lub

zakończenia okresu, którego dotyczy zgłoszenie uzupełniające, czyli do 10. dnia następnego miesiąca.

W uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą zezwolić na późniejsze złożenie zgłoszenia uzupełniającego. Co do zasady nie może to być później niż po 120 dniach od daty zwolnienia towarów. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony do maksymalnie dwóch lat od daty zwolnienia towarów.

Kiedy VAT od importu towarów?

Problem powstał na tle polskiej ustawy o VAT. Co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, a więc w tym przypadku z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. W takiej sytuacji VAT trzeba generalnie zapłacić już w ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych (art. 33 ust. 4 ustawy o VAT).

Artykuł 33a ustawy o VAT pozwala jednak, przy spełnieniu odpowiednich warunków, rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu. Dzięki temu podatnik w tej samej deklaracji może wykazać VAT należny i naliczony, czyli de facto wyzerować kwotę do zapłaty. Jeżeli importer nie wykaże w deklaracji importu towarów w całości lub w części, to ma jeszcze cztery miesiące na skorygowanie deklaracji podatkowej.

Przedsiębiorcy narażeni na zaległości i odsetki…

Problem pojawia się, gdy miną cztery miesiące, a podatnik nadal nie rozliczy VAT należnego z tytułu importu towarów. Wówczas musi zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę, bo jest on już traktowany jako zaległość podatkowa. W takiej sytuacji podatnik traci prawo do ułatwienia, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT i musi zapłacić odsetki za zwłokę liczone od upływu podstawowego terminu, czyli od upływu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych.

…albo kosztowne zabezpieczenie

Jeżeli importer nie chce mieć tych zaległości, a wie, że zgłoszenie uzupełniające będzie składał po upływie czterech miesięcy, to powinien w momencie złożenia zgłoszenia uproszczonego złożyć zabezpieczenie VAT należnego z tytułu importu towarów. To duże obciążenie dla wielu firm dokonujących importu towarów o dużej wartości. Stało się ono istotną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przykład – przed 19 czerwca 2025 r. Podatnik dokonał w maju 2025 r. importu towarów i w tym samym miesiącu złożył zgłoszenie uproszczone, w którym wykazał wyliczone należności celne i podatkowe. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstał maju, z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. Podatnik nie zapłacił jednak VAT w ciągu 10 dni, bo skorzystał z art. 33a ustawy o VAT. Dzięki temu VAT należny z tytułu importu towarów rozliczył w deklaracji składanej za maj (okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od importu towarów (tj. składanej za maj).

Przykład – od 19 czerwca 2025 r. Podatnik dokonał w lipcu 2025 r. importu towarów i w tym samym miesiącu złożył zgłoszenie uproszczone, ale bez wyliczonych należności celnych i podatkowych. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstał w lipcu, z chwilą przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. Ale zgłoszenie uzupełniające z wyliczonymi należnościami celnymi i podatkowymi podatnik złoży dopiero po siedmiu miesiącach, tj. w lutym 2026 r. po ustaleniu ostatecznej ceny importowanych towarów. Organy celne zezwoliły mu bowiem na późniejsze złożenie zgłoszenia uzupełniającego, ze względu na to, że w momencie importu towarów znana była tylko cena pierwotna ustalana według zmiennych parametrów. W takiej sytuacji, w związku z wdrożeniem unijnych przepisów celnych, podatnik nie będzie mógł rozliczyć VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji, zgodnie z art. 33a ustawy, bo zgłoszenie uzupełniające z wykazanym VAT złoży po czterech miesiącach przewidzianych na korektę deklaracji. Będzie więc musiał: - zapłacić VAT z tytułu importu towarów (po złożeniu zgłoszenia uzupełniającego), - już w momencie złożenia zgłoszenia uproszczonego złożyć zabezpieczenie VAT należnego z tytułu importu towarów i utrzymywać to zabezpieczenie przez kilka miesięcy.

Co zdecydował rząd

Rząd przyjął projekt, który zakłada wydłużenie czasu na korektę deklaracji podatkowej w terminie późniejszym niż 4 miesiące następujące po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z importem towarów – jednak nie później niż miesiąc po upływie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

De facto będzie to oznaczać utrzymanie możliwości rozliczenia VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, również wtedy, gdy importer złoży zgłoszenie uzupełniające po upływie czterech miesięcy. Będą mogli z tego skorzystać przedsiębiorcy:

mający status upoważnionego przedsiębiorcy i posiadający pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego i składający to zgłoszenie uproszczone,

mający zgodę organu celnego na składanie zgłoszeń uzupełniających w terminie dłuższym niż 120 dni.

Będzie przepis przejściowy

Zmiana będzie miała zastosowanie już do importu towarów, dla których zgłoszenie uproszczone zostało złożone po 18 czerwca 2025 r. Wprawdzie obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstał już w momencie przyjęcia przez organ zgłoszenia uproszczonego, ale VAT i należności celne i tak będą rozliczone po złożeniu zgłoszenia uzupełniającego.

Przepis przejściowy ma więc umożliwić również takim podatnikom rozliczenie – w deklaracji podatkowej – VAT do importu towarów, dla których zgłoszenie uproszczone zostało złożone po 18 czerwca 2025 r. Projekt trafi teraz do Sejmu, a nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. ©℗

opinia

Zmiana obowiązująca od 19 czerwca 2025 r. miała większy zasięg

Niewątpliwie przyjęta przez rząd zmiana ułatwi neutralne rozliczenie importu (bez dodatkowych odsetek i kosztownych zabezpieczeń).

Jednak na obowiązujące od 19 czerwca 2025 r. zasady dotyczące zgłoszeń celnych powinni zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy, którzy składają zgłoszenia uproszczone, nawet jeśli mieszczą się w terminie czterech miesięcy. Warto pamiętać, że moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza złożenie zgłoszenia uproszczonego, a nie zgłoszenia uzupełniającego. Jeżeli więc podatnik złożył zgłoszenie uproszczone w lipcu 2025 r., a zgłoszenie uzupełniające w sierpniu 2025 r., to import towarów w procedurze, o której mowa w art. 33a ustawy VAT, powinien zostać wykazany w deklaracji składanej za lipiec 2025 r. Jednocześnie, zgodnie z komunikatem z 18 czerwca 2025 r. opublikowanym na stronach PUESC, wykazując import w JPK VAT składanym za lipiec 2025 r. należy podać MRN i datę zgłoszenia uzupełniającego (a więc w tym wypadku datę sierpniową i MRN zgłoszenia uzupełniającego z sierpnia 2025 r.). ©℗